شاركت جامعة بنها في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت 20 سنة، والتى أقيمت بالإسكندرية، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جامعة بنها تحصد المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو

وحصلت الطالبة چنى أحمد صلاح محمد الفرقة الأولي بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 57.

من جانبه، هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي الطالبة الفائزة في البطولة، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات المختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة لا تألو جهدا فى اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم.

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