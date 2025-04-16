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محافظات

جامعة بنها تستقبل وفد جامعة بانونيا بدولة المجر

جامعة بنها تستقبل
جامعة بنها تستقبل وفد جامعة بانونيا بدولة المجر

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن استقبال الجامعة وفد جامعة بانونيا بدولة المجر للمرة الثانية وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين.

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جامعة بنها تستقبل وفد جامعة بانونيا بدولة المجر


وأشار رئيس جامعة بنها "  أن الزيارة نأتي في إطار سعي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير فرص متميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يدعم التوجه نحو التدويل ورفع كفاءة التعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة حيث أنها تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية.


من جانبه قال الدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن وفد  جامعة بانونيا، ضم كلًا من السيدة جوجنا أوربن والسيدة أورشي، لافتا أن الوفد الزائر قدم محاضرة متميزة لطلاب الكلية تناولت الفرص المتاحة للحصول على منح دراسية ضمن برنامج "إيراسموس بلس" وبرامج التبادل الدولي الأخرى، بما يسهم في دعم الطلاب وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي.

يذكر أن جامعة بنها كانت قد استقبلت وفد من جامعة بانونيا العام الماضي، وأيضا حصل 6 معيدين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى على منحة دراسية لمدة 6 شهور لجمع المادة العلمية بجامعة بانونيا بالمجر بناء على اتفاقية التبادل الطلاب بين جامعة بنها وجامعة بانونيا بالمجر.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها

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