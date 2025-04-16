أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن استقبال الجامعة وفد جامعة بانونيا بدولة المجر للمرة الثانية وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين.

جامعة بنها تستقبل وفد جامعة بانونيا بدولة المجر



وأشار رئيس جامعة بنها " أن الزيارة نأتي في إطار سعي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير فرص متميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يدعم التوجه نحو التدويل ورفع كفاءة التعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة حيث أنها تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية.



من جانبه قال الدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن وفد جامعة بانونيا، ضم كلًا من السيدة جوجنا أوربن والسيدة أورشي، لافتا أن الوفد الزائر قدم محاضرة متميزة لطلاب الكلية تناولت الفرص المتاحة للحصول على منح دراسية ضمن برنامج "إيراسموس بلس" وبرامج التبادل الدولي الأخرى، بما يسهم في دعم الطلاب وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي.

يذكر أن جامعة بنها كانت قد استقبلت وفد من جامعة بانونيا العام الماضي، وأيضا حصل 6 معيدين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى على منحة دراسية لمدة 6 شهور لجمع المادة العلمية بجامعة بانونيا بالمجر بناء على اتفاقية التبادل الطلاب بين جامعة بنها وجامعة بانونيا بالمجر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.