بمشاركة 85 شركة: محافظا القليوبية ودمياط ورئيس جامعة بنها يفتتحون ملتقى التوظيف

افتتح المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات «ملتقى التوظيف والتطوير المهني الأول»، تحت شعار «انطلاقا نحو المستقبل»، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة.

جامعة بنها ملتقى التوظيف والتطوير المهني الأول



وشارك في الملتقى أكثر من 85 شركة فى مختلف القطاعات تم خلالها توفير 1500 فرصة عمل للخريجين و1000 فرصة تدريب للطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ونواب رئيس جامعة بنها الأهلية، وعدد من رجال الصناعة ومنظمات المجتمع المدني، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين وطلاب الجامعة.

محافظ القليوبية، سوق العمل المصري يشهد تغيرات متسارعة

وفي كلمته قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن سوق العمل المصري يشهد تغيرات متسارعة تتطلب منا جميعًا وقفة جادة لرصد هذه التحولات، واستشراف مستقبل الوظائف، وإعداد كوادر بشرية قادرة على استيعاب التغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية لتواكب هذا التطور السريع والمستمر، مضيفا أن مصر تمتلك ثروة بشرية قوية ومتميزة تتمثل في خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية وتمنح ملتقيات التوظيف الفرصة للشركات والمؤسسات الاقتصادية لاختيار أفضل العناصر من الشباب كل فيما يناسب مؤهلاته وقدراته على العمل والابتكار.

محافظ القليوبية،تعزيز التعاون مع جامعة بنها

وأشار المحافظ إلى حرص محافظة القليوبية على توفير كافة أوجه الدعم لكل ما من شأنه تمكين الشباب من خلال التعاون مع جامعة بنها، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع مناخ الاستثمار وخلق فرص جديدة وحقيقية للعمل.

من جانبه أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط أن الملتقى الأول للتوظيف والتطوير المهنى يأتي فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، لافتا أن الملتقى الذي جاء حاملًا شعار " انطلاقًا نحو المستقبل " يعكس اهتمام الجامعة بتفعيل منظومة ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، ودورها الرائد فى تنفيذ ذلك، إيمانًا بأن دورها لا يقتصر فقط على التعليم والبحث العلمي، وإنما تأهيل الشباب لمواكبة سوق العمل،واكسابهم مهارات لمواجهة التحديات، واتاحة فرص للتوظيف بالإضافة إلي حرصها على خريجيها الذين يمثلون ثمرة جهودها،على مدار سنوات لتعليمهم وفقًا لأسس علمية على أعلى مستوى.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن ملتقى التوظيف والتطوير المهني الأول الذي تنظمه الجامعة يعتبر كنافذة تفتح أبوابها أمام طلابنا وخريجينا لتوسيع آفاقهم المهنية، ومساعدتهم على بناء مساراتهم الوظيفية وتحقيق طموحاتهم، ويمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل.

وأشار " الجيزاوي " إلي أن الملتقى يعتبر فرصة ذهبية للمشاركين لتعزيز مهاراتهم المهنية من خلال البرامج التدريبية التي تتيحها المؤسسات المشاركة، والتي تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات سوق العمل المتطورة،مضيفا أن الملتقى يوفر بيئة مثالية للربط بين الخريجين وأصحاب العمل، مما يسهم في فتح أبواب التوظيف أمام الشباب الطموح، ويمكّنهم من اتخاذ خطوات عملية نحو بناء مستقبلهم المهني الواعد.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التواصل بين الطلاب والخريجين وأصحاب العمل، وتقديم فرص تدريبية ووظيفية للخريجين والطلاب، وتوفير جلسات إرشاد مهني لمساعدة الطلاب على تحديد مساراتهم المهنية، وتعزيز المهارات العملية من خلال ورش العمل التخصصية، لافتا إلي أنه يسهم في تعزيز الروابط بين الجامعة والمجتمع، ويرسخ مفهوم التنمية المستدامة من خلال تمكين الشباب وتطوير قدراتهم.

ووجه الدكتور ناصر الجيزاوي الشكر لجميع الشركات والمؤسسات المشاركة في إثراء فعاليات الملتقى، كما وجه الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الملتقى، الذين بذلوا جهودًا مخلصة ليكون على هذا المستوى المتميز من الإعداد والتنظيم.

من جانبه أشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي حرص الجامعة على التعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات الصناعية المختلفة بهدف تمكين الطلاب والخريجين من استكشاف الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لهم وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعي لدعم خريجيها الراغبين في الحصول على فرص عمل مناسبة.

وأشادت الدكتورة جيهان عبد الهادي بتنظيم الملتقى لتحقيق متطلبات سوق العمل من خلال تقديم فرص تدريبية ووظيفية، وتوفير جلسات إرشاد مهني لمساعدتهم في الحصول على فرص توظيف وتدريب مناسبة لهم.

من جانبها قالت الدكتورة سحر عبد الرحمن مدير مركز التطوير المهني بالجامعة أن عدد الطلاب المسجلين في الملتقى وصل إلى 3000 طالب وطالبة، لافتة إلي أن عدد الطلاب المسجلين في الورش والندوات وصل إلى 711 طالب.



من ناحية أخرى تفقد محافظ القليوبية ومحافظ دمياط ورئيس جامعة بنها ومرافقوهم أجنحة المعرض التي تضمنت عددًا كبيرًا من الشركات في مختلف التخصصات.



وتضمن الملتقى جلسة نقاشية عن " اتجاهات سوق العمل في مصر: الفرص والتحديات " وعددًا من ورش عمل وندوات التطوير المهني وشارك فيه أكثر من 85 شركة يمثلون قطاعات العمل المختلفة من بنوك وشركات تعمل في الصناعات الغذائية والحلول الرقمية والتأمين والاستثمار في التعليم.

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