استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وفدا من جامعة ووهان بالصين برئاسة رئيس الجامعة وضم الوفد كلا من؛ عميد كلية الدراسات العليا، ومدير مختبر الدولة الرئيسي، ورئيسة مجلس كلية الاقتصاد والإدارة، وعميدة كلية التعليم الدولي، ونائب المدير التنفيذي لمكتب الشئون الدولية، ومدير مكتب الإدارة في جامعة ووهان.

رئيس جامعة بنها يستقبل رئيس جامعة ووهان بالصين والوفد المرافق له

وبحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث وعمداء كلية العلوم، والآداب، والهندسة ببنها، والمدير الأكاديمي بفرع الجامعة بالعبور، ومدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الزيارة تأتى في إطار إنشاء كلية ووهان بنها للدراسات العليا بجامعة بنها والتى سيكون مقرها فرع الجامعة بالعبور والتى تمثل ثمرة التعاون بين الجامعتين لمدة عشرة سنوات،مشيرا إلى أن الكلية تضم العديد من التخصصات البينية والتي تمنح درجات علمية مزدوجة وشهادات الدبلوم والماجستير، والدكتوراه.

وأضاف الجيزاوى أن الزيارة تأتى لتطوير العلاقة بين الجامعتين وتبادل الخبرات الأكاديمية المشتركة في كافة المجالات العلمية، موجها الشكر لوزير التعليم العالى، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، والسفير الصيني بالقاهرة، والمستشار الثقافي بسفارة الصين لرعايتهم والموافقة على إنشاء كلية بنها _ ووهان للدراسات العليا بجامعة بنها والتى من المقرر بدء الدراسة فيها من العام القادم.

من جانبه، قال رئيس جامعة ووهان بأن مصر، والصين لديهم علاقات تاريخية تمتد على مدى عشرات السنين وانطلاقا من أن الحكومة المصرية، والصينية تدعم هذا التعاون بشكل مباشر، لذلك فإن جامعة وهان تسعى الى التعاون بين أساتذة الجامعتين،وبالأخص في البحث والنشر العلمي في كافة المجالات، مؤكدا أن التعاون هذا يمثل تعبير حقيقي عن قوة العلاقة بين الجامعتين وعن العلاقة المميزة بين مصر والصين، بالإضافة إلى أن هذه الزيارة تسهم في التواصل بين أعضاء هيئة التدريس وتبادل الخبرات بين أساتذة الجامعتين.

وعلى هامش اللقاء تم تنظيم عدد من الجلسات النقاشية بين أساتذة الجامعتين في المجالات العلمية والبحثية المختلفة لتعزيز تبادل الخبرات ورسم خريطة التعاون المشترك في مجالات البحث العلمى والتدريب،بالإضافة إلى زيارة الوفد الصيني لعدد من المراكز العلمية بالجامعة منها مركز المهارات والمحاكاة الطبية، ومركز الاختبارات،و مجمع الملاعب بالجامعة.

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