خطة شاملة لموسم توريد القمح الجديد.. اجتماع حاسم لوزير التموين مع اللجنة العليا للقمح لضمان موسم ناجح.. صرف مستحقات الفلاحين خلال 48 ساعة وتستهدف 3.5 مليون طن

مع بداية موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاستعداد لاستقبال المحصول الجديد، في ظل تحديات عالمية متزايدة في مجال الأمن الغذائي، وحرص الدولة على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي.

أرقام مستهدفة وخطة واضحة

تهدف وزارة التموين هذا العام إلى توريد أكثر من 3.5 مليون طن من القمح المحلي، في إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية صرّح بأن الحكومة حددت سعر توريد يصل إلى 2000 جنيه للأردب، كخطوة تحفيزية للفلاحين.

وقد خصصت الوزارة أكثر من 450 نقطة استلام منتشرة بجميع المحافظات، تشمل صوامع حديثة وهناجر وبناكر، لاستقبال المحصول وفق معايير الجودة التي حددتها الجهات المعنية.

قامت وزارة التموين، بالتعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، بتحديث منظومة التخزين لضمان الحفاظ على جودة القمح.

رفع كفاءة الصوامع لتقليل الفاقد

قامت وزارة التموين بتطبيق نظام الرقمنة لتتبع الكميات الموردة من كل مزارع، فضلا عن توفير لجان فنية لاستلام القمح بعد التأكد من مطابقته للمواصفات

البعد الاستراتيجي لموسم القمح

ويمثل موسم القمح أحد أعمدة الأمن القومي الغذائي في مصر، خاصة بعد تداعيات الأزمات العالمية وسلاسل الإمداد. ومن هنا، تؤكد الحكومة أنها تسير في اتجاه زيادة الرقعة المنزرعة وتوفير التقاوي عالية الجودة للفلاحين، ضمن استراتيجية قومية طويلة الأمد.

من ناحية أخرى، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للقمح لمتابعة توريد موسم توريد القمح المحلي، الذي انطلق رسميًا في 15 أبريل ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل.​

أبرز توجيهات الوزير خلال الاجتماع

ووجه وزير التموين بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، مشددا على ضرورة الإسراع في صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه. ​

وأشار وزير التموين إلى تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية، حيث أصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، مدعومة بغرف فرعية في مديريات التموين بالمحافظات، إلى جانب غرف عمليات في الجهات المسوقة، بهدف المتابعة اللحظية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد. ​

وأكد الوزير أن الوزارة وفرت كافة التسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتيسير عمليات التوريد، من خلال تحديد ضوابط دقيقة لاستلام الأقماح، تشمل جودة المحصول ونسبة الرطوبة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المقررة، بالإضافة إلى توفير الشون والصوامع والهناجر المعتمدة والمجهزة بالكامل لاستقبال القمح المحلي بكفاءة عالية. ​

آليات الرقابة اليومية

وناقشت اللجنة العليا للقمح خلال الاجتماع آليات الرقابة اليومية على الكميات الموردة، وأكد الوزير أهمية الشفافية والانضباط وتيسير الإجراءات، مع منع أي معوقات قد تؤثر على التوريد. ​

شارك في الاجتماع ممثلو الجهات المعنية، من بينهم الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، الإدارة العامة لشرطة التموين، الشركة القابضة للصوامع، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، غرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري. ​

وتم تجهيز 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين، تشمل الصوامع التابعة لوزارة التموين، صوامع البنك الزراعي المصري، صوامع القطاع الخاص، الهناجر، والبناكر.

وجاءت أسعار تويريد القمح كالآتي:

2200 جنيه لأردب القمح درجة نظافة 23.5، و2150 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23، و2100 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5. ​

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على دعم الإنتاج المحلي من القمح، تحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل التحديات العالمية وتأثر سلاسل الإمداد.

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