محافظ بورسعيد: توافر اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة بسبب محطة تسمين الماشية

أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد توافر اللحوم بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مناسبة، نتيجة تطوير محطة تسمين الماشية وتزويدها بالأعداد الكافية لتغطية احتياجات أبناء المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد في تصريحات صحفية صادرة عنه بمجهودات مديرية الطب البيطري في الارتقاء بقطاع الخدمات البيطرية داخل المحافظة.

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، فيتو

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الطب البيطري

وأكد اللواء محب حبشي أن مديرية الطب البيطري ببورسعيد نفذت العديد من المبادرات أهمها مبادرة "تحصين الكلاب ضد مرض السعار" والتي تأتي في إطار إستراتيجية الدولة المصرية "مصر خالية من السعار".

محافظ بورسعيد يوجه باستكمال مبنى مديرية الطب البيطري

وعلى جانب متصل وجه اللواء محب حبشي باستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة " مبنى مديرية الطب البيطري " في موقعه الجديد استعدادٱ لافتتاحه في أقرب وقت، كما أكد على تقديم كامل الدعم لتجهيز المعامل في المديرية وتزويدها بأحدث التجهيزات مع توفير كافة سبل الراحة للأطباء البيطريين.

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