قبل شم النسيم، بيطري الأقصر يضبط 30 كيلو أسماك مملحة فاسدة

أعلن دكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تم تشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع مركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهوارى وشرطة المسطحات والبيئة وإدارتى التموين والصحة بأرمنت، وذلك للتفتيش على محال بيع السلع الغذائية.

أسماك مملحة «الملوحة»

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط 30 كيلو أسماك مملحة متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كبده وسجق متغير الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك بالتزامن مع أعياد شم النسيم والربيع ووفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتشديد الرقابة على المحال التجارية والسلع الغذائية المقدمة للمواطنين، لضمان جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

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