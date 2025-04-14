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قبل شم النسيم، ضبط 7 أطنان أسماك فاسدة في حملة على 5 مراكز بالدقهلية

حملات بيطرية بالدقهلية،
حملات بيطرية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والفسيخ والرنجة واللحوم والدواجن، وتم خلالها ضبط 7715 كيلو أسماك ورنجة وأسماك مملحة وفسيخ ولحوم ودجاج، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة بيطرية تضبط  7 أطنان أسماك ورنجة وفسيخ ولحوم ودجاج مخالفة للمواصفات 

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

حملة بيطرية في 5 مراكز بالدقهلية 

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، قيام حملة بمراكز، شربين، وميت غمر، وطلخا، وأجا، والسنبلاوين، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، وعضوية الدكتور أحمد الشربيني، والدكتور خالد عنبر، والدكتورة فاطمة ابو المعاطي، والدكتورة هبه رحمو، والدكتورة إيناس الشافعي، والدكتورة عبير شومان أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، وبرفقة مجلس مدينة ميت غمر برئاسه الأستاذة رباب ابو السعود.

تحرير 16محضر وإعدام أغذية  في حملات بالدقهلية 

أسفرت الحملة عن تحرير 16محضر  بإجمالي وزن 7715 كيلو، شملت عينات أسماك ورنجة ولحوم مجمدة ومفروم ودجاج وأجزاء دجاج، بوزن 6 طن و605 كيلو، وذبح خارج السلخانة بوزن 180كيلو، وتحرير محضر لحوم ومفروم لحوم ودجاج ومصنعات دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بوزن 930 كيلو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والحملات مستمرة للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

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