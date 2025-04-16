بيطري قنا يواصل حملة التحصين ضد الحمى القلاعية و"الوادي المتصدع"

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وضمن جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

حيث نفذ أطباء الإدارة البيطرية جولات ميدانية تحت إشراف الدكتورة أسماء مصطفى، مدير إدارة الوقاية بالمديرية، على لجان التحصين المنتشرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف متابعة سير العمل، وضمان انضباط اللجان، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الفرق البيطرية، بما يضمن استمرار الحملة بكفاءة عالية.

خطة شاملة تستهدف تغطية الثروة الحيوانية

ومن جانبه، صرّح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري بقنا، بأن جهود فرق التحصين أسفرت حتى الآن عن تحصين (20,867) رأسًا من الأبقار والجاموس، إلى جانب تحصين (3,866) رأسًا من الأغنام والماعز، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تغطية الثروة الحيوانية على مستوى المحافظة بالكامل.

وأشار يوسف إلى أن إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية، تحت إشراف الدكتور مرقص عريان، نظّمت عددًا من الندوات التوعوية للمربين والمواطنين، جرى خلالها استعراض خطورة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية، والتأكيد على أهمية التحصين الدوري والترقيم والتسجيل كأدوات فعّالة للحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان استدامتها.

وأكدت مديرية الطب البيطري أن صحة الإنسان ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة الحيوان، لا سيما في ظل وجود العديد من الأمراض المشتركة، مما يُبرز أهمية الدور الوقائي الذي تضطلع به الدولة من خلال حملاتها القومية للتحصين، في سبيل حماية الصحة العامة وتحقيق الأمن الغذائي.

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