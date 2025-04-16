الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط 3.5 طن أغذية فاسدة استعدادًا لأعياد شم النسيم والقيامة بالجيزة

ضبط الاسماك الفاسدة
ضبط الاسماك الفاسدة
ads

كثفت مديرية الطب البيطري بالجيزة حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وقد أسفرت هذه الحملات خلال أسبوع عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 

 

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية هذه الحملات لضمان جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الأعياد التي تشهد إقبالًا كبيرًا على الأسواق.

ووفقًا لتقرير صادر عن مديرية الطب البيطري، تم ضبط ما يقارب 3.5 طن من المواد الغذائية الفاسدة، شملت 3.5 طن أسماك مملحة "رنجة" فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكميات من مصنعات ومقطعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مفروم دواجن فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

 

 

 

وتوزعت الضبطيات على عدة مناطق في المحافظة، حيث تم ضبط 600 كجم مفروم وهياكل دواجن فاسدة في منطقة الجيزة، و310 كجم مقطعات دواجن فاسدة في بولاق الدكرور، و37 كجم أسماك مملحة فاسدة في الوراق، و1200 كجم لحوم مفروم ومصنعات لحوم فاسدة في مناطق أخرى، و65 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في الهرم، و370 كجم أسماك مملحة فاسدة في منطقة أخرى، و56 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في الوراق، بالاضافة الى 800 كجم أسماك مملحة فاسدة في منطقة أخرى، و34 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في الحوامدية، و108 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في العجوزة.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 9 محاضر ضد المخالفين، مؤكدًا استمرار جهود المديرية لحماية صحة المواطنين والتصدي للسلع الفاسدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الجيزة لحوم مذبوحة خارج المجازر لحوم غير صالحة للاستهلاك مديرية الطب البيطرى بالجيزة مديرية الطب البيطرى رؤساء الأحياء دواجن فاسدة الطب البيطري بالجيزة

مواد متعلقة

"بلبن" المطارد داخل مصر وخارجها، من نجم الشباك إلى متهم بالتسمم

منتجاتها غير صالحة وتسببت في تسمم مواطنين، تفاصيل تقرير "الصحة" بشأن محال "بلبن"

محافظ الجيزة يكشف الأسباب الحقيقية وراء غلق 12 فرع لمحال "بـ لبن"

وزيرا الرياضة والتعليم ومحافظ الجيزة يفتتحون اليوم بطولة مونديال المدارس

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتسكين الباعة بالسوق الحضاري بالعياط

محافظ الجيزة يشهد فعالية صندوق مكافحة الإدمان بمساكن روضة السودان

تطوير شامل لشارع أوتو سبير بالطالبية لربط الهرم وفيصل واستيعاب الكثافة المرورية

محافظ الجيزة: معارض الحرف اليدوية ركيزة للصناعة الوطنية والجذب السياحي
ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

وقع للزمالك وتراجع عن الانضمام، وفاة المهاجم أرون بوبيندزا في الصين

الخطيب يعاتب وسام أبو علي على طائرة الأهلي

ساعات قليلة على الانطلاق، كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي

جنون الذهب، ارتفاع تاريخي بزيادة 100 جنيه اليوم الأربعاء

مرتضى منصور يكشف مبادرة أيمن يونس وكواليس اتصاله بوزير الشباب والرياضة

بالأسماء، قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ لتطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

زغلول صيام يكتب: عندما تحول الإعلام الرياضي إلى قهوة على غرار قهوة فايق!

خدمات

المزيد

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

كم سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء؟

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، السمات الأخلاقية للنبي يحيى (فيديو)

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية