ضبط 3.5 طن أغذية فاسدة استعدادًا لأعياد شم النسيم والقيامة بالجيزة

كثفت مديرية الطب البيطري بالجيزة حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وقد أسفرت هذه الحملات خلال أسبوع عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية هذه الحملات لضمان جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الأعياد التي تشهد إقبالًا كبيرًا على الأسواق.

ووفقًا لتقرير صادر عن مديرية الطب البيطري، تم ضبط ما يقارب 3.5 طن من المواد الغذائية الفاسدة، شملت 3.5 طن أسماك مملحة "رنجة" فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكميات من مصنعات ومقطعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مفروم دواجن فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتوزعت الضبطيات على عدة مناطق في المحافظة، حيث تم ضبط 600 كجم مفروم وهياكل دواجن فاسدة في منطقة الجيزة، و310 كجم مقطعات دواجن فاسدة في بولاق الدكرور، و37 كجم أسماك مملحة فاسدة في الوراق، و1200 كجم لحوم مفروم ومصنعات لحوم فاسدة في مناطق أخرى، و65 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في الهرم، و370 كجم أسماك مملحة فاسدة في منطقة أخرى، و56 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في الوراق، بالاضافة الى 800 كجم أسماك مملحة فاسدة في منطقة أخرى، و34 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في الحوامدية، و108 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في العجوزة.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 9 محاضر ضد المخالفين، مؤكدًا استمرار جهود المديرية لحماية صحة المواطنين والتصدي للسلع الفاسدة.

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