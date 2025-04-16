دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بشكل مثير بعد احتساب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة لمصلحة أرسنال نتيجة عرقلة ميكيل ميرينو من راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد، إلا أن بوكايو ساكا أهدر ركلة الجزاء بعد تألق تيبو كورتوا حارس الريال في التصدي لها.

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ريال مدريد وأرسنال في الشوط الأول

وفي الدقيقة 23، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بعد عرقلة كيليان مبابي من ديكلان رايس، إلا أنه بعد توقف اللعب لمدة 4 دقائق لمراجعة اللعبة في تقنية الفيديو، تراجع الحكم عن احتساب ركلة الجزاء.

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ريال مدريد وأرسنال في الشوط الأول

وفي الدقيقة 30، أطلق كيليان مبابي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ريال مدريد وأرسنال في الشوط الأول

بعدها سيطر لاعبو ريال مدريد على مجريات الأمور من خلال تبادل الكرة في وسط الملعب دون خطورة على مرمى أرسنال، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا.

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ريال مدريد وأرسنال في الشوط الأول

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا

ضم تشكيل ريال مدريد أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أما تشكيل أرسنال ضد ريال مدريد فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.



حكام مباراة ريال مدريد ضد أرسنال

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه لإدارة مباراة ريال مدريد وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأدار الحكم فرانسوا أربعة مباريات لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث حقق النادي الملكي انتصارين وتعادل واحد وخسارة واحدة كانت ضد ليفربول في الجولة الخامسة من مرحلة دوري المجموعات.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق ريمونتادا أمام أرسنال في مباراة الليلة بعدما خسر الملكي في الذهاب بثلاثية دون رد بملعب الإمارات.

ويلتقي المتأهل من مباراة ريال مدريد وآرسنال مع باريس سان جيرمان، وذلك في مرحلة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد إلى تحقيق الفوز أمام آرسنال بفارق 4 أهداف على الأقل، للتأهل للمربع الذهبي، أو الانتصار بفارق 3 أهداف، والذهاب لأشواط إضافية أو ضربات جزاء لحسم بطاقة الصعود.

بينما يدخل آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا المباراة، للبحث عن تأكيد تفوقه على ريال مدريد وحسم بطاقة التأهل إلى نص النهائي

وكان ريال مدريد تأهل إلى ربع النهائي من ملعب واندا ميتروبوليتانو علي حساب أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي بالتعادل الإيجابي 2-2.

فيما تأهل أرسنال إلى دور الثمانية من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه آيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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