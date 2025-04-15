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رياضة

دوري أبطال أوروبا، أشرف حكيمي يكرر إنجاز أسطورة ريال مدريد

أشرف حكيمي، فيتو
أشرف حكيمي، فيتو

تمكن الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان، من مواصلة تألقه خلال مباراة أستون فيلا، اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل أشرف حكيمي الهدف الأول لفريقه بعد 11 دقيقة من انطلاق المباراة، على ملعب "فيلا بارك"، معقل النادي الإنجليزي.

ورفع رصيده إلى هدفين في دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما سبق أن هز شباك آيندهوفن في مرحلة المجموعات.

أشرف حكيمي يكرر إنجاز مارسيلو مع ريال مدريد 

وذكرت شبكة "أوبتا" أن مساهمات أشرف حكيمي في البطولة ارتفعت إلى 7، إذ قدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه، إلى جانب هدفيه.

وأشارت الشبكة إلى أن حكيمي كرر الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات في الأهداف لمدافع خلال نسخة واحدة من دوري الأبطال، متساويا مع البرازيلي مارسيلو، أسطورة ريال مدريد، في موسم 2017-2018.

 

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