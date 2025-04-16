الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صربيا تعلن تشكيل حكومة جديدة على وقع التظاهرات

صربيا، فيتو
صربيا، فيتو

تشكلت حكومة جديدة في صربيا، اليوم الأربعاء، بعد 77 يوما على استقالة رئيس الوزراء السابق على خلفية تظاهرات حاشدة ضد الفساد.

وتضم الحكومة الجديدة  في صربيا 25 وزيرا بحقائب، و5 وزراء من دون حقائب، مع بقاء وزارات المالية والداخلية والدفاع بيد شخصيات وازنة، بحسب "فرانس برس".

الحكومة الجديدة التي شكلها دورو ماكوت، حديث العهد في السياسة والذي عيّنه الرئيس ألكسندر فوتشيتش، تشبه كثيرا الحكومة السابقة، وثلثا الوزراء كانوا يتولون حقائب في الحكومة السابقة، بينهم تسع نساء.

تشكيل حكومة انتقالية تمهيدا لانتخابات حرة

ومن جهتها، شددت المعارضة على أن تغيير الحكومة على هذا النحو لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة، واقترحت تشكيل حكومة انتقالية تمهيدا لانتخابات حرة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال بويان كلاكار، مدير منظمة غير حكومية تعنى بمراقبة حرية الانتخابات وديمقراطيتها: "سياسيا وأيديولوجيا، هذه الحكومة تعكس استمرارية أكثر منها قطيعة مع تلك السابقة.

ويواجه فوتشيتش، الذي تولى الرئاسة في العام 2017 بعد 3 سنوات على توليه منصب رئيس الوزراء، حركة احتجاجية منذ نوفمبر من العام الماضي شهدت خروج مئات الآلاف إلى الشوارع للتظاهر ضد الفساد ومن أجل دولة أكثر عدالة.

واندلعت الحركة الاحتجاجية في صربيا بعد حادثة مميتة في محطة قطارات نوفي ساد، أحيت الغضب ضد الفساد في الأول من نوفمبر.

واتسع نطاق الحركة الاحتجاجية لتمتد إلى المدن والقرى بقيادة طلاب نظموا مسيرات عدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صربيا ألكسندر فوتشيتش حكومة جديدة في صربيا الحركة الاحتجاجية في صربيا

مواد متعلقة

إصابة 56 شخصا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في صربيا

صربيا تقترب خطوة من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة
ads

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

أول رد من شام الذهبي ابنة أصالة بعد غلق عيادتها لوجود أدوية مخالفة

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

هل نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء للدولار؟ خبير اقتصادي يوضح

رئيس شعبة الذهب: سنشهد أرقاما قياسية جديدة في الأسعار الفترة المقبلة

(بث مباشر) مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025

خبيرة مصرفية تكشف توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟ الإفتاء توضح

“إِذَا استنار العقل بالعلم أَنار الدنيا”، الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالمرور بظروف صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية