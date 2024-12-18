صربيا تقترب خطوة من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

خطت صربيا خطوة جديدة نحو الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، بعد التوقيع على وثيقة تتعلق بالأمر.

خطوة جديدة لانضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي

وقال السفير والممثل الدائم للمجر لدى الاتحاد الأوروبي بالينت أودور، الأربعاء، إنه "وقع على خطاب نيابة عن مجلس الاتحاد الأوروبي، إذ تمت دعوة صربيا لتقديم مواقفها التفاوضية للفصلين 16 و19 ضمن المجموعة 3 بشأن القدرة التنافسية والنمو الشامل.

وقال موقع "بي 92" إن هذه الخطوة تمثل "تقدمًا كبيرًا في المفاوضات بشأن انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي وعمليات التوسع، التي تعد واحدة من الأولويات الرئيسة لرئاسة المجر للاتحاد الأوروبي".

ونقل الموقع عن السفير المجري قوله: "وقعت على رسالة تدعو صربيا إلى تقديم مواقفها التفاوضية بشأن الفصلين 16 و19 ضمن المجموعة 3، التي تتضمن القدرة التنافسية والنمو الشامل. وهذه خطوة كبيرة تشجع مفاوضات انضمام صربيا وعملية التوسع".

وكان رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو لويس سانتوس دا كوستا، قال في وقت سابق إن "صربيا قد تحقق قريبًا تقدمًا في المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.