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خارج الحدود

نائب رئيس مجلس الدوما الروسي يؤكد على عمق الشراكة الاستراتيجية مع مصر

رئيس النواب ونائب
رئيس النواب ونائب رئيس مجلس الدوما الروسي، فيتو

التقى نائب رئيس مجلس الدوما الروسي ألكسندر باباكوف، اليوم، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في القاهرة. 

نائب رئيس مجلس الدوما يلتقى حنفى جبالي

وحسب بيان صادر عن السفارة الروسية فى مصر، ركزت المفاوضات بين نائب رئيس مجلس الدوما ورئيس مجلس النواب، بشكل رئيسي على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين بغرض الدعم التشريعي للتعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر وروسيا.

مباحثات حول الدبلوماسية البرلمانية بين مصر وروسيا

وخلال اللقاء، ركزت المباحثات على دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون بين مصر وروسيا، وأكد الطرفان التزامهما بالتبادل المنتظم للوفود وإقامة حوار دائم حول قضايا التنمية الصناعية والطاقة والتجارة.

حنفى جبالي نائب رئيس مجلس الدوما، فيتو
حنفى جبالي نائب رئيس مجلس الدوما، فيتو

ونقل ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، أطيب التحيات من رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين.

وأكد الطرفان اهتمامهما بمواصلة تطوير الاتصالات البرلمانية، كأداة مهمة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر.

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