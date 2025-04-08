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سياسة

تفاصيل لقاء حنفي جبالي ورئيس جمهورية أوزبكستان بطشقند

حنفي جبالي ورئيس
حنفي جبالي ورئيس أوزبكستان فيتو

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع  شوكت ميرضياييف رئيس جمهورية أوزبكستان بحضور رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نيابة عن رؤساء البرلمانات العربية على عمق ورسوخ العلاقات العربية الأوزبكية على كافة الأصعدة والمستويات، مُشيدًا بالدعم الأوزبكي للقضايا العربية وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية والمتمثل في الموقف الأوزبكي المُساند لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة فضلًا عن دعم وكالة الأونروا كما أشاد أيضًا بدعم أوزبكستان للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة والمُعتمدة عربيًا وإسلاميًا مُبديًا التطلع لاستمرار التنسيق العربي الأوزبكي في هذا الشأن.

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كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية العربية الأوزبكية والتي تُعد امتدادًا لتاريخ طويل من العلاقات بين الشعوب العربية والشعب الأوزبكي الصديق.

ومن جانبه، أكد شوكت ميرضياييف رئيس جمهورية أوزبكستان على أهمية دفع وتعزيز العلاقات مُتعددة الأبعاد بين العالم العربي وجمهورية أوزبكستان والمُرتكزة على أرضية تاريخية ممتدة وراسخة.

وأعرب عن ارتياحه العميق لمستوى الشراكة الحالي العربي - الأوزبكي، ومُبديًا التطلع لتعزيز تلك الشراكة لآفاق واسعة النطاق، كما أكد الرئيس الأوزبكي دعم بلاده لحل الدولتين باعتباره حلًا عادلًا وشاملًا للقضية الفلسطينية ومُرتكزًا هامًا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

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