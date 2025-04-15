ماذا حدث في مجلس النواب اليوم.. إحالة مشروع الموازنة للجنة المختصة وخطة التنمية للشيوخ.. إقرار حساب ختامي 2023/2024.. الموافقة نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 من شهر أبريل الجاري.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الموافقة على عدد من مشروعات القوانين، وإحالة مشروع الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الخطة والموازنة، وكذلك خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.

الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد

ووافقت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بعد إعادة المداولة على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

تعديل بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت اليوم، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.

إعادة مداولة بشأن مواد مشروع قانون العمل الجديد

وتقدمت الحكومة بعدد من التعديلات على مواد مشروع القانون، كما شهدت الجلسة تقدم عدد من النواب ببعض التعديلات على التشريع الجديد.

النواب يوافق على منحة لتخفيض انبعاثات غاز الميثان

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959 ألف دولار أمريكي.

منحة لصالح تخفيض انبعاثات الميثان

وخلال الجلسة العامة، أوضح النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المنحة ستسهم في تنفيذ استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة النظيفة.

النواب يقر الاتفاق التمويلي لبرنامج المرفق الأخضر

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك بمنحة قدرها 7 ملايين يورو.

يهدف البرنامج بشكل عام إلى دعم جهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاعي الطاقة والمياه، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية.

تنويع مصادر الطاقة

كما يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويتماشى هذا الإجراء مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر "رؤية مصر 2030"، والمبادرة المصرية الرابطة بين الماء والغذاء والطاقة "نوفي".

إحالة البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة بمجلس النواب

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

إحالة مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد من النواب إلى الشيوخ

قرر مجلس النواب، برئاسة الـمستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى مجلس الشيوخ.

مجلس النواب يوافق على الحساب الختامي لموازنة 2024- 2023

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي، 2023/2024.

كما وافق مجلس النواب، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023 / 2024، وعددها 59 مشروعًا.

ووافق النواب أيضا على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023 / 2024.

مجلس النواب يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة

كما أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة.

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