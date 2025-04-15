الثلاثاء 15 أبريل 2025
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سياسة

رئيس النواب يشيد بموقف روسيا الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

استقبال نائب رئيس
استقبال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي بالنواب

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الكساندر بابكوف، نائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية.

وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع مصر ورسيا، على كافة الأصعدة والمستويات، مُشيدًا بالزخم الإيجابي التي تشهده تلك العلاقات، خاصة في شقها البرلماني.

وأكد رئيس النواب، على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الروسية بما يكفل تبادل الخبرات التشريعية فضلًا عن تنسيق المواقف إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، وفي هذا الإطار.

مواقف روسيا الداعمة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة

 

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمواقف روسيا الداعمة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على دعم مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون الثنائي مع روسيا في كافة المجالات والأصعدة.

 دعم قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة

من جانبه، نقل الكساندر بابكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، تحيات نظيره الروسي، مُشيدًا بالتوافق القائم في الرؤى بين رئيسي البلدين إزاء القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

وخلال اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الدوما الروسي على موقف بلاده إزاء دعم قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. 

كما استعرض سبل تعزيزالتعاون البرلماني بين روسيا ومصر بما يكفل توطيد أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين.

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