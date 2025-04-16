الأربعاء 16 أبريل 2025
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طريقة عمل كباب الحلة على الطريقة الأصلية

كباب الحلة، فيتو
كباب الحلة، فيتو

طريقة عمل كباب الحلة، كباب الحلة من الأكلات المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار، وهى عبارة لحمة بالبصل.

وطريقة عمل كباب الحلة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كباب الحلة.

مكونات عمل كباب الحلة:

نصف كيلو لحم (مقطع مكعبات متوسطة)

2 بصلة كبيرة (مقطعة شرائح أو مفرومة خشن)

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

بهارات لحمة (اختياري)

1 فص ثوم (اختياري)

قرن فلفل أخضر أو حار (حسب الرغبة)

رشة قرفة أو حبهان (اختياري لتعزيز النكهة)

طريقة عمل كباب الحلة:

  • تسخين السمن أو الزيت في حلة على نار متوسطة، ثم نضيف مكعبات اللحم ونشوحها جيدًا حتى يتغير لونها وتحمر من الجوانب.
  • نضيف البصل المقطع، ونقلب مع اللحم حتى يذبل البصل ويأخذ لون ذهبي خفيف.
  • نضيف الملح والفلفل والبهارات، ويمكن إضافة فص ثوم مفروم ورشة قرفة أو حبهان لتعزيز النكهة.
  • إذا أحببتِ الطعم الحار، أضيفي حبة فلفل أخضر مقطع في هذه المرحلة.
  • نغطي الحلة، ونخفض النار، ونتركها على نار هادئة جدًا حتى تنضج اللحمة.
  • يمكن إضافة قليل من الماء إذا احتاجت أثناء التسوية.
  • عندما تنضج اللحمة وتصبح طرية، نتركها حتى يتشرب الماء وتبقى على وشها صوص ثقيل من البصل.
  • تُقدّم اللحمة بالبصل ساخنة مع أرز أبيض، أو عيش بلدي، وتُزيّن بالبقدونس حسب الرغبة.
طريقة عمل كباب الحلة
طريقة عمل كباب الحلة، فيتو

ولعمل اللحمة المشوية

مكونات عمل اللحمة المشوية:

بصل مفروم ناعم دون تصفية

طماطم مفرومة

ملح

فلفل أسود

بهارات لحم

رشة قرفة

عصير ليمون

طريقة عمل اللحمة المشوية:

- نحضر جميع مكونات التتبيلة ونضعها فى بولة عميقة ونقلبها جيدا حتى تتجانس معا.

- ثم نحضر اللحم ويفضل أن تكون مناسبة للشوى مثل لحم الريش أو لحم الفخذة وذلك لسرعة وسهولة نضجها على الفحم.

-ثم نضع اللحم كما هو وبدون غسيل فى التتبيلة ونقلبه جيدا.

- ونغطى البولة ونتركها فى الثلاجة ليلة كاملة.

- وفى اليوم التالى، نرص اللحم على شواية الفحم أو على الجريل، مع مراعاة تقليبه حتى تمام النضج، ويمكن أيضا رصه فى صينية فرن  ودهانه بالقليل من الزبد الطرى ثم نغطى الصينية بورق الفويل، وندخله الفرن حتى تمام النضج، ثم ننزع الفويل ونشعل الشواية ونتركه حتى يحمر لونه.

- ثم يقدم بعدها ساخنا بجانب الأرز بالخلطة أو الفتة، حسب الرغبة.

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