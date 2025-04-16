رفعت فياض يكتب: الأقصر عاصمة الثقافة والتاريخ تحتضن أكبر مؤتمر دولي للسياحة والسلام.. ومشاركة خاصة لـ خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية

تشهد محافظة الأقصر حاليًا انعقاد أكبر مؤتمر دولي عن الاستدامة والتنمية المتكاملة والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث، وهو المؤتمر الدولي الخامس عشر، والذي يستمر حتى يوم السبت القادم، وذلك ضمن فعاليات احتفالات مدينة الأقصر بدءًا من يوم الخميس 17 أبريل، بفوزها بجائزة الاتحاد الأفريقي باختيارها العاصمة الأولى للثقافة والتاريخ والتراث والسياحة على مستوى العالم، وذلك بإجماع اللجنة الدولية العليا لجوائز الأسر الذهبية وعددها 42 عضوًا ممثلًا من كل المؤسسات والهيئات الدولية والعالمية، تقديرًا لما تمثله مدينة الأقصر من مكانة عالمية كأيقونة للثقافة والحضارة الإنسانية.

ويشهد حضور جلسات المؤتمر حاليًا والمشاركة في كل فعالياته كلًا من: اللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس لجنة التراث العالمي، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، وممثلين عن وزيري السياحة والآثار والثقافة.

وقد بدأ المؤتمر - كما يقول د. بدوي إسماعيل أمين عام المؤتمر - بتناول قضية السياحة وأهميتها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أيضًا لمختلف دول العالم، حيث تُعد صناعة السفر والسياحة - كما يقول - مصدرًا مهمًا للعمالة، حيث إنها تستوعب شرائح متعددة من المواطنين عبر الفئات العمرية والمهنية والاجتماعية المختلفة، كما تُولِّد فرص العمل بشكل كبير، مما يجعلها تحد من البطالة بما في ذلك المجموعات التي غالبًا ما تكافح للعثور على عمل كالنساء والشباب، وأصبح مما لا شك فيه أن صناعة السياحة تُعتبر قوة ذات تأثير كبير على اقتصاديات الدول، ولها تأثيرات اجتماعية واقتصادية وبينية على الوجهات السياحية والمجتمعات السياحية المضيفة للسياحة.

كما أن السياحة تُعتبر أيضًا بوابة لمزيد من التفاهم بين الشعوب، والخطوة الأولى في بناء السلام بين المجتمعات في جميع أنحاء العالم. وتُعتبر السياحة والسلام عنصرين متلازمين، خاصة وأن هناك حاليًا 33 دولة في حالة صراع حاليًا (حروب - حروب أهلية - تمردات إرهابية - عنف عرقي)، لذلك نتبنى حاليًا شعار "السياحة والسلام"، حيث يمكن للسياحة أن تلعب دورًا حيويًا يُحفز لتعزيز السلام والتفاهم بين الأمم والثقافات ودعم عمليات المصالحة.

ويجب علينا تسليط الضوء على كيفية مساهمة السفر والتبادل الثقافي وممارسات السياحة المستدامة في حل النزاعات والمصالحة وتعزيز السلام في جميع أنحاء العالم.

1.5 مليار سائح

أما د. سعيد البطوطي، رئيس المؤتمر وممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ورئيس المجموعة الاستشارية للمجلس، فقد أوضح أن هناك حوالي 1.5 مليار سائح يقومون بالسفر وعمل رحلات سياحية كل عام، وقد نجحت تلك الحركة السياحية في جعل قطاع السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة في العالم، حيث يُساهم قطاع السياحة حاليًا (بناءً على أرقام العام الماضي 2.24) بقيمة 10 تريليون و900 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويشمل ذلك الآثار المباشرة وغير المباشرة والمستحقة لقطاع السياحة، أي بنسبة 10% من الاقتصاد العالمي.

وفي عام 2024، بلغ عدد السائحين الدوليين على مستوى العالم 1,445 مليون سائح دولي، أي أن حركة السياحة العالمية قد تعافت بنسبة 99% من مستويات عام 2019، في حين أن الصادرات من السياحة بلغت رقمًا قياسيًا يبلغ 1.9 تريليون دولار، أي وصلت بالفعل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا وتخطتها.



كما بلغت الإيرادات السياحية المباشرة 1.59 تريليون دولار، أي حوالي 4% أكثر من عام 2019، حيث كانت وقتها 1.49 تريليون دولار.

ولو أضفنا قطاع الطيران (الجانب المتعلق بنقل السائحين)، سنجد أن قطاع السياحة يدر 2.5 تريليون دولار من الإيرادات المباشرة في جميع أنحاء العالم، مما يساعد على توفير الفرص الاقتصادية للأشخاص، علاوة على بناء التفاهم بين الثقافات وتعزيز قيم التسامح والسلام بين الشعوب.

ومن المتوقع خلال السنوات القادمة أن ينمو قطاع السياحة العالمي بمعدل يبلغ 1.5%، ليصل في عام 2034 إلى مساهمة قدرها 11.4% (بقيمة 16 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي العالمي).

وفيما يتعلق بالوظائف، من المتوقع أن يخلق قطاع السياحة 101 مليون وظيفة إضافية في السنوات القادمة، ليصل في عام 2034 إلى 458 مليون وظيفة، بزيادة تُقدَّر بـ21.2% في سوق العمل العالمية. وبحسب أرقام العام الماضي، وفّر قطاع السياحة 357 مليون وظيفة على مستوى العالم، أي بنسبة حوالي 10% من إجمالي سوق العمالة على مستوى العالم، بما يعادل وظيفة من كل 10 وظائف.

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