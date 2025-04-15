خطوات ضد الإدمان، مبادرة ظواهر الأقصر تدشن ندوات توعوية وورش عمل لطلبة المدارس

شهدت مكتبة مصر العامة بكورنيش النيل في محافظة الأقصر، فعاليات ندوات توعوية وورش عمل لطلبة المدارس لتوعيتهم بأهمية محاربة الإدمان بالتعاون مع مبادرة ظواهر ضمن حملتها بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومديرية التربية والتعليم، والتي تحمل شعار "خطوات ضد الإدمان".

فعاليات مبادرة ظواهر في الإدمان

وقدم شباب مبادرة ظواهر بالأقصر، فعاليات الندوات وورش العمل لطلبة المدارس داخل مكتبة مصر العامة، بهدف التأكيد على أن المسئولية في الحفاظ على الشباب هي مسئولية مشتركة، وليست ملقاة على عاتق الحكومة وحدها، بل تتطلب تعاون جميع فئات المجتمع، وأن الطلبة هم آباء المستقبل والطالبات هن أمهات المستقبل ويقع على عاتقهم دور كبير في تنشئة الأجيال القادمة وتوعيتهم بخطورة المخدرات، حيث أن التوعية في سن مبكرة ضرورة ملحة لضمان تنشئة أجيال رافضة للإدمان، واعية بدورها لبناء مستقبل الوطن.

ومن جانبه، أكد المهندس أبو الحجاج رمضان أحد مؤسسي مبادرة ظواهر، على أن مديريات الأوقاف والتربية والتعليم ومحافظة الأقصر بأكملها تشارك في حملة "خطوات ضد الإدمان"، حيث أن سيتم عمل سلسلة من اللقاءات وورش العمل والندوات في كافة المؤسسات للتوعية بخطورة المخدرات وأنها مدمرة للإنسان والمجتمع وغير متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وأنه يحرم تناول وتعاطي المخدرات بجميع أنواعها وعلى اختلاف مسمياتها، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة في جميع أنحاء المحافظة.

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