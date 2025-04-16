السيطرة على حريق هائل وسط فيينا قرب أبرز المزارات السياحية

اندلع حريق كبير في وسط العاصمة النمساوية فيينا، بالقرب من ساحة شتيفانسبلاتس والتى تعد أبرز المزارات السياحية فى المدينة.

اندلاع الحريق في مطبخ مطعم جوتنبرج القريب من الساحة الشهيرة

وذكر بيان للشرطة النمساوية اليوم أن عملية مكافحة الحرائق ما زالت جارية، حيث اندلع الحريق في مطبخ مطعم "جوتنبرج" القريب من الساحة الشهيرة.

منع انتشار الحريق إلى مبانٍ أخرى

وبحسب المعلومات الأولية، فإن رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع بسرعة كبيرة، وتمكنوا من منع انتشار الحريق إلى مبان أخرى، وتمت السيطرة على الحريق.

وبحسب البيان لم تقع إصابات ولكن لا يزال الدخان موجودًا ورجال الإطفاء يواصلون مكافحة الحرائق.

وتقوم بتأمين حركة المشاة

كما تتواجد قوات الشرطة في المنطقة بكثافة وتقوم بتأمين حركة المشاة، ومما يجعل الأمور أكثر صعوبة هو أن الطقس الدافئ اليوم يدفع العديد من السياح والشعب النمساوي الى التجول بكثافة في وسط المدينة.

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