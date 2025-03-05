إيران: إسرائيل تمتلك مئات الأسلحة النووية

انتقد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا محسن نذيري، التصريحات المعادية لإيران والاتهامات التي وجهها المندوب الإسرائيلي في اجتماع مجلس الحكام.

طهران: من المضحك أن تتحدث إسرائيل عن الحد من الانتشار النووي



وقال نذيري: "إنه لمن دواعي السخرية المريرة أن يتحدث الكيان الصهيوني عن الحد من الانتشار النووي".



وأضاف نذيري أن "المجازر الكبرى التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة خلال الـ 15 شهرا الماضية تمثل مثالا بارزا على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وأكد نذيري: "السخرية المريرة في القرن الحادي والعشرين هي في أن النظام الإسرائيلي الذي لم ينضم إلى أي معاهدة بشأن أسلحة الدمار الشامل ويمتلك مئات الأسلحة النووية، يتحدث في هذه الهيئة عن ضرورة التزام أحد أعضاء معاهدة عدم الانتشار بالمعايير الدولية".

إيران تطالب برفع العقوبات عنها

وتابع: "إن الترويكا الأوروبية ليست في وضع قانوني أو أخلاقي يسمح لها بتفعيل آلية فض النزاع ضد إيران بسبب انتهاكها للقرار 2231 والاتفاق النووي".

وشدد على أن "سياسة إيران كانت دائما هي حظر حيازة الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها"، مضيفا: "إن ضبط النفس الذي أبدته إيران وصبرها والتزامها الأحادي الطرف بالاتفاق النووي لم يسفر عن أية نتائج".

وختم قائلا: "إيران مستعدة لاستعادة كافة التدابير التعويضية القانونية بشرط رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية بشكل فعال وقابل للتحقق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.