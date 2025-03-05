الأربعاء 05 مارس 2025
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خارج الحدود

إيران: إسرائيل تمتلك مئات الأسلحة النووية

إيران، فيتو
إيران، فيتو

انتقد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا محسن نذيري، التصريحات  المعادية لإيران والاتهامات التي وجهها المندوب الإسرائيلي في اجتماع مجلس الحكام.

طهران: من المضحك أن تتحدث إسرائيل عن الحد من الانتشار النووي
 

وقال نذيري: "إنه لمن دواعي السخرية المريرة أن يتحدث الكيان الصهيوني عن الحد من الانتشار النووي".

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إيران: القضية السورية ضمن ملفات المحادثات مع روسيا


وأضاف  نذيري  أن "المجازر الكبرى التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة خلال الـ 15 شهرا الماضية تمثل مثالا بارزا على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وأكد نذيري: "السخرية المريرة في القرن الحادي والعشرين هي في أن النظام الإسرائيلي الذي لم ينضم إلى أي معاهدة بشأن أسلحة الدمار الشامل ويمتلك مئات الأسلحة النووية، يتحدث في هذه الهيئة عن ضرورة التزام أحد أعضاء معاهدة عدم الانتشار بالمعايير الدولية".

إيران تطالب برفع العقوبات عنها 

وتابع: "إن الترويكا الأوروبية ليست في وضع قانوني أو أخلاقي يسمح لها بتفعيل آلية فض النزاع ضد إيران بسبب انتهاكها للقرار 2231 والاتفاق النووي".

وشدد على أن "سياسة إيران كانت دائما هي حظر حيازة الأسلحة النووية وإنتاجها وتخزينها"، مضيفا: "إن ضبط النفس الذي أبدته إيران وصبرها والتزامها الأحادي الطرف بالاتفاق النووي لم يسفر عن أية نتائج".

وختم قائلا: "إيران مستعدة لاستعادة كافة التدابير التعويضية القانونية بشرط رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية بشكل فعال وقابل للتحقق".

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