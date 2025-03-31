الإثنين 31 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الترمس الحلو والحمص للتسلية في إجازة العيد

الترمس والحمص
الترمس والحمص

طريقة عمل الترمس الحلو والحمص، من الوصفات التي تبحث عنها كل ست بيت؛ للاحتفال بعيد الفطر، لأن الترمس الحلو والحمص من أشهر المسليات في عيد الفطر، والتي يتناولها الجميع خلال أيام عيد الفطر، كما تحرص كل ست بيت على تقديمها للضيوف.

 

وتناول الترمس، مع الحلبة الخضراء والحمص، والفول، كلها من المسليات والمقبلات، التي ترتبط بالاحتفال بعيد الفطر، وتعد من الموروثات والعادات التي تنتقل من جيل إلى جيل.

 

ولذلك تحرص كل ست بيت على تعلم طريقة عمل الترمس الحلو بشكل خاص؛ لأنه سريع التحضير، ويمكن عمله في وقت قياسي.

 

وتعد تلك المقبلات أو المسليات الشهية المرتبطة بعيد الفطر والتي توارثناها عن الأجداد سهلة التحضير، ويمكن لأي ست بيت تحضيرها بكل سهولة، كما أنها غير مكلفة، وأسعارها في متناول الجميع.

 

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الترمس الحلو، وكذلك طريقة عمل الترمس المر "البلدي"، وغيرها من المقبلات المرتبطة بالاحتفال بعيد الفطر، في السطور التالية.

 

طريقة عمل الترمس بنوعيه

لابد أن نعلم في البداية أن هناك نوعان من الترمس، أولهما الترمس المر (البلدى) والثاني الترمس المستورد (الترمس الحلو).

 

طريقة عمل الترمس المر (البلدي):

 

الترمس
الترمس

 ينقع الترمس في الماء لمدة لا تزيد عن 12 ساعة، وبعدها يتم غليه على النار.

وبعد ذلك نغير عليه المياه كل يوم لمدة أسبوع، حتى تزول المرارة ثم يملح بوضعه في محلول ملحى مكون من ماء وملح.  

 

طريقة عمل الترمس الحلو أو المستورد أو السريع:

 

ينقع الترمس في الماء مدة لا تزيد عن 12 ساعة، وبعد ذلك يغلى لمدة 30 دقيقة تقريبًا ثم تغسله وتملحه.

يمكنك إضافة كمون وشطة وملح للترمس والليمون كخطوة أخيرة عند الأكل.

 

وهناك العديد من الأصناف الأخرى من المقبلات التي يمكنك عملها مع الترمس، والتي تستعرضها الشيف ريمو في السطور التالية.

 

 طريقة عمل حمص الشام المملح

الحمص
الحمص

ينقى ويغسل وينقع ليلة كاملة مع تغيير المياه ثم يسلق لمدة ساعة ونصف حتى ينضج ثم يصفى ويتبل بالملح والليمون والشطة.

يمكنك إضافة فص من الثوم المهروس والكمون إذا أحببتم

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طريقة عمل الفول المملح أو الفول المقلى

نحضر فول تدميس وينقى ويغسل جيدًا ثم ينقع في الماء مع تغيير الماء حتى يشق الفول من الجانب ثم يسلق حتى ينضج ويراعى عدم المبالغة في السلق حتى لا يهتري.

يصفى من الماء ويوضع في علبة ويملح بالملح والكمون والشطة وتحفظ العلبة في الثلاجة 

 

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