بحث 58 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بمراكز وقرى الفيوم

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيادات التنفيذية بديوان المحافظة ومجالس المدن والقري، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات نائب محافظ الفيوم

وكان الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، قد عقد لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية دسيا التابعة لمركز ومدينة الفيوم، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، التقى خلاله 28 حالة، ووجه بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

لقاءات السكرتير العام

كما عقد كامل علي غطاس سكرتير عام محافظة الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحث خلاله 10 حالات، بحضور سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، ولقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله 8 حالات، بحضور محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس.

لقاءات السكرتير العام المساعد

كما عقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاء لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله 12 حالة، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وممثلي الجهات المعنية.

نوعيات الشكاوي في لقاءات خدمة المواطنين بالمراكز

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما طلب بعض المواطنين دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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