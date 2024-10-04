تنفيذي أسيوط: إجراءات رادعة ضد الكافتيريات المخالفة على النيل (فيديو)

ترأس اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة، المستشار القانوني للمحافظة واللواء وفيق فوزى مساعد مدير أمن أسيوط، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق مستشار عسكري أسيوط ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

وفي بداية الجلسة قدم محافظ أسيوط تهنئة للحضور وللشعب الأسيوطى بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الكافتيريات المخالفة على النيل

وأكد المحافظ – خلال الإجتماع - على حرمة نهر النيل، والحفاظ عليه، مؤكدًا أن نهر النيل خط أحمر ومسألة أمن قومى لا يمكن التهاون فيه أو المساس بحرمته، وفي هذا السياق وجه بالالتزام بقرار وزارة الرى بشأن خط التهذيب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الكافتيريات المخالفة على النيل، وإيقاف جميع التراخيص التي لا تلتزم بخط التهذيب، وعدم إصدار أية تصاريح جديدة بالمخالفة مع مراعاة تأثير ذلك على السياحة.

كما تابع محافظ أسيوط جهود مديرية الإسكان ومركز أسيوط للإسراع في تطوير العمارات السكنية بمنطقة عرب المدابغ (مساكن الإيواء)، وحل مشكلة الصرف الصحي والبنية التحتية، ورفع كفاءة تلك العمارات تباعا لتوفير بيئة مناسبة لسكان المنطقة.

أوضاع المواطنين الجادين في التصالح والتقنين

وأكد أبوالنصر أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح والتقنين، مضيفًا أن المحافظة تعمل جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء فى ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجى التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالى الصادر برقم 187 لسنة 2023 فى ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، لافتًا إلى أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًًا للقانون الحالي، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الجادين.

وطالب محافظ أسيوط مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بضرورة إدراج مدرسة أسيوط الجديدة للتعليم الأساسي في خطة الترميم العاجلة أو الإحلال والتجديد بناءً على تقرير معتمد من كلية الهندسة وذلك بعد نقل طلابها إلى مدرسة عمر مكرم للتعليم الأساسي، كما كلف مدير إدارة المواقف بتكثيف خطوط المواصلات التى تربط بين موقفي المعلمين والأزهر، منعًا للتكدس وحفاظًا على السيولة المرورية في شوارع المدينة.