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نقل معدات الحملة الميكانيكية المعطلة بأسيوط لإجراء أعمال الصيانة

نقل السيارات المعطلة
نقل السيارات المعطلة لورشة الصيانة، فيتو

 تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة الفتح، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للوقوف على مدى عمل وتشغيل المعدات بكافة القطاعات على مستوى المحافظة والاستفادة منها وتنمية الموارد الذاتية وذلك ضمن خطة المحافظة لإصلاح وصيانة المعدات بورشة السيارات لتنمية الموارد الذاتية حفاظًا على المال العام، رافقه خلال الجولة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

محافظ أسيوط يتفقد معدات الحملة للتأكد من صلاحيتها للعمل

 وتفقد المحافظ كافة سيارات ومعدات الحملة بمختلف أنواعها للتأكد من صلاحيتها للعمل والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها ووجه بسرعة إصلاح المتعطل منها، ورفع كفاءة باقي السيارات التي يتم استخدامها مع ترشيد إستهلاك السيارات والإلتزام بخطوط السير لتحرك أي مركبة وفقًا للضوابط المنظمة لذلك حفاظًا على المال العام للدولة وهو ما يؤثر إيجابيًا نحو الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة معدات الحملة من أجل الإستفادة القصوى منها.

نقل كافة السيارات والمعدات المعطلة لصيانتها ورفع كفاءتها 

 ووجه المحافظ بنقل كافة السيارات والمعدات المعطلة والتي تحتاج لأعمال صيانة إلى شركة أسيوط للسيارات لعمل الصيانة الممكنة ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بكافة أشكالها مع سرعة نهو تلك الأعمال وتعظيم الاستفادة منها وتطوير الحملة بدلًا من تكهين المعطل منها لترشيد النفقات وتقليل المصروفات غير اللازمة. 

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف 650 معدة للتأكد من جاهزيتها لمواجهة الأزمات (صور)

اصطفاف 15 مركبة ومعدة تابعة لمحافظة أسيوط بعد صيانتها (صور)

 

كما التقى العاملين بالحملة الميكانيكية وطالبهم بالتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على السيارات والمعدات وعمل صيانة دورية لها حفاظًا على المال العام للدولة وعلى سلامتهم.

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