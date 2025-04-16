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ثقافة وفنون

ماسبيرو يسجل حلقات جديدة من برنامج "حديث الروح" بالأعلى للشئون الإسلامية

تسجيل حلقات برنامج
تسجيل حلقات برنامج حديث الروح، فيتو

استقبل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فريق عمل برنامج: “حديث الروح” التابع للقناة الأولى بالتليفزيون المصري، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

برنامج حديث الروح 

وتم خلال الزيارة تسجيل عدد من الحلقات الجديدة للبرنامج، داخل رحاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وهم: الدكتور مؤمن إبراهيم الخليجي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، والدكتور ياسر مغاوري، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، والدكتور محمد عبد العال الدومي، إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، والدكتور عصام الروبي، من علماء وزارة الأوقاف، والدكتور مصطفى صابر السيسي، إمام وخطيب مسجد النور بمدينة السادس من أكتوبر.

 

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني والثقافي من خلال الإعلام الهادف، بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

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