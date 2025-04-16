الزمالك ينعي أرون بوبيندزا

قال مصدر بنادي الزمالك، نعرب عن خالص التعازي في وفاة المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، الذي وافته المنية بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر في الصين.

وقال المصدر في تعليق مقتضب على الحادث: “هنعمل إيه… ده قضاء ربنا… ربنا يرحمه”.

وكان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية ضد بوبيندزا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد أن وقّع اللاعب على اتفاقية تعاقد مع النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ثم تراجع عن إتمام الصفقة دون إخطار رسمي، واختار الانتقال إلى الدوري الصيني بعد فترة قصيرة من تواجده في فريق رابيد بوخارست الروماني.

يُذكر أن أرون بوبيندزا تألق في وقت سابق مع نادي هاتاي سبور التركي، حيث تُوّج هدافًا للدوري التركي الممتاز، وكان يُعد من الأسماء الواعدة في الكرة الأفريقية، قبل أن يشهد مشواره الكروي محطات متقلبة انتهت بنهاية مأساوية في الصين.

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