الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصدر أمني إسرائيلي: قلق في تل أبيب ونتنياهو لا يعرف خطوط ترامب الحمراء تجاه إيران

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

كشف مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يعلم تفاصيل الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يتعلق بالمفاوضات النووية الجارية مع إيران.

وأعرب المصدر الأمني في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "قلق أمني عميق" في إسرائيل حيال غموض الموقف الأمريكي.

وقال: “القلق الرئيسي هو أننا لا نعرف ما الذي يريده ترامب فعلا، ولا نعلم ما هي خطوطه الحمراء الحقيقية، ونتنياهو أيضا لا يعرف ذلك بدقة”.

وأضاف المصدر أن "إسرائيل تخشى من إبرام اتفاق سيئ، يقتصر على وقف تطوير الأسلحة النووية من دون التطرق إلى برنامج إيران الصاروخي أو أذرعها الإقليمية، مثل الحوثيين في اليمن الذين يواصلون استهداف إسرائيل، خاصة وسط التصعيد في قطاع غزة".

وقال إن "اتفاقًا ناقصًا من هذا النوع سيكبل أيدي إسرائيل"، مضيفًا أنه: "في حال تم التوصل إلى اتفاق لا يرضي المصالح الإسرائيلية، فإن إسرائيل لن تكون قادرة على شن أي هجوم ضد إيران. لا خيار ثالث لدينا: إما تفكيك البرنامج باتفاق، أو عمل عسكري مباشر".

 

إيران دولة عظيمة

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق أن إيران "قد تتحول إلى دولة عظيمة إذا تخلت عن فكرة الأسلحة النووية"، لكنه لم يوضح ما إذا كان يطالب بتفكيك البرنامج بالكامل، أم الاكتفاء بمنعها من الوصول إلى مرحلة التسلح النووي.

لكن ترامب هدد الاثنين بتوجيه ضربات إلى المواقع النووية الإيرانية، متهما طهران بـ"المماطلة" في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات عقب محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران جرت نهاية الأسبوع الماضي في سلطنة عمان، والتي وصفت بأنها "إيجابية وبنّاءة" من كلا الجانبين.

وفي حين تصر إدارة ترامب على منع إيران من امتلاك قنبلة نووية، تشير تصريحات المبعوث الأمريكي للمحادثات، ستيف ويتكوف، إلى أن واشنطن منفتحة على حلول وسط، بما في ذلك السماح لطهران بالاحتفاظ ببرنامج نووي مدني محدود.

من جهته، وصف نتنياهو هذا النهج بـ"النموذج الليبي"، في إشارة إلى تفكيك كامل للبرنامج النووي، وهو ما تعتبره طهران خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطوط الحمراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إسرائيل الأسلحة النووية الحوثيين اليمن

مواد متعلقة

واشنطن تحذر بكين: رسوم ترامب ليست مزحة

حمدي صالح يكتب من واشنطن: رحلة ترامب للشرق الأوسط.. هل تفتح صفحة جديدة؟

ترامب يهدد: قد ألجأ إلى عمل صعب لمنع إيران من السلاح النووي

ترامب: الحرب الروسية الأوكرانية اندلعت في عهد بايدن وأحاول إيقافها وإنقاذ الأرواح
ads

الأكثر قراءة

هل تستمر شهادات الـ27%؟ رد حاسم من رئيس اتحاد بنوك مصر (فيديو)

شعبة الذهب عن شراء المعدن الأصفر: تريثوا حتى هذا الوقت

ضربوه أثناء عزاء إبراهيم شيكا، بلوجر يحرر محضرا ضد مشاهير من التيك توك

الأمن يكشف ملابسات فيديو أمين الشرطة المتشبث بسيارة هاربة بالإسماعيلية

قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بغسل 120 مليون جنيه بالنقد الأجنبي في عقارات وسيارات

هل نشهد قفزات في سعر الدولار؟ رئيس اتحاد بنوك مصر يجيب (فيديو)

الاعتداء بالضرب على ملحن مهرجانات شهير وسرقته بالإكراه في الهرم

رئيس "المواد البترولية" السابق يتوقع سعر بنزين 92 حال رفع الدعم ويكشف موعد التحرك القادم

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الإثنين 14- 04- 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية