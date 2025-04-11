ضحية جديدة، إعلامية كويتية تصدم خطيبة حسام حبيب الأردنية

فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان، جمهورها بتعليقها على ارتباط المطرب والملحن حسام حبيب، طليق الفنانة عبد الوهاب بطريقة صادمة، حيث وصفت "سارة"، خطيبته الأردنية، بـ "الضحية الجديدة".

وشاركت العيدان عبر حسابها على "انستجرام" مقطع فيديو يتضمن صورًا لـ"سارة"، وعلّقت بسخرية قائلة: "ألف ألف مبارك.. أعرّفكم بالضحية الجديدة"، في إشارة إلى اتهام حسام بتدمير شيرين عبد الوهاب نفسيًا واستنزافها، ماديًا.

وتضمن مقطع الفيديو كذلك تعليقات سابقة لشيرين وهي تهاجم حسام بتعبيرات حادة، وتسخر منه بطريقة صادمة، مع مقتطفات سريعة لحسام وهو يعبّر عن دهشته من كم الاتهامات الموجهة إليه في هذا السياق، ومنها قيامه بسرقة وضرب وإهانة شيرين.

وسبق أن أعلن حسام حبيب عن قصة حب تجمعه بفتاة أردنية، مشيرًا إلى تطور علاقتهما من صداقة إلى حب، وهو ما جعله يقرر الانتقال إلى مرحلة أكثر جدية في العلاقة.

وأوضح أنه يخطط للسفر إلى الأردن قريبًا للتقدم لخطبتها رسميًا، مؤكدًا أن الحفل سيكون بسيطًا ومقتصرًا على الأهل والأصدقاء المقربين، بعيدًا عن أضواء الإعلام.

وتعتبر سارة هي عارضة أزياء ومدونة تبلغ من العمر 25 عامًا، بينما يبلغ حسام من العمر 45 عامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.