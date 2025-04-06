حفل خطوبة يقتصر على المقربين، حسام حبيب: سأرتبط من خارج الوسط الفني

أعلن المطرب حسام حبيب أنه سيرتبط بفتاة من خارج الوسط الفني خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد مرور عدة أشهر على انفصاله عن النجمة شيرين عبدالوهاب.

وفي تصريحات خاصة لفيتو أكد أنه يعيش حاليًا قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني، مشيرًا إلى أن إعلان ارتباطهما الرسمي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، وكشف أن حبيبته تحمل جنسية غير مصرية، وأن لقاءهما الأول كان صدفة في أحد الأماكن العامة قبل عدة أشهر.

وأكد أنه سيقيم حفل خطوبة يقتصر على المقربين فقط من العائلتين، مشيرا إلى أن العلاقة بينهما بدأت كصداقة عادية، لكنها سرعان ما تطورت إلى إعجاب متبادل ثم قصة حب، ليقررا في النهاية اتخاذ خطوة الارتباط الرسمي"، كما قال إنه ينوي إقامة حفل خطوبة بسيط يقتصر حضوره على الأصدقاء.

وكان الفنان حسام حبيب، تحدث عن آخر شجار بينه وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "بنتها قالت لها إن صديقتي إلهام كلمتني وأرسلت لي فويس نوت".

سر الخلاف بين شيرين وحسام حبيب

وأضاف حبيب، في حواره ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "إلهام صديقتي بعتت لي رسالة صوتية وسألتني لو كنت في الساحل أو القاهرة، فقلت لها إنني في القاهرة، وتحديدا بالاستديو، وعندما سمعت ابنة شيرين الرسالة أخبرت أمها، فنشب الخلاف بيننا".

وتابع: "إلهام صديقة مقربة لي منذ سنوات طويلة، وشيرين كلمتها وقالت لها ما لذ وطاب، وتكسير للاستديو، وسبتهم وطلعت برة، ولما رجعت تاني لقيت شعر من وراء الزجاج وكسرت الزجاج، ودخلت لقيت شيرين بتقص شعر ابنتها، وعاقبتها لأنها قالت لي كلام مينفعش تقوله، وإنها قالت لي أسرار، ومش عاوز أقول حاجة، لكني مستني شيرين هي اللي تقول عشان مش عاوز صورتها تتكسر قدامي".

حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب: فاض بي الكيل من ظلمك

ووجه الفنان حسام حبيب، رسالة مؤثرة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبها بالإفصاح عن حقيقة الخلافات التي نشبت بينهما، قائلا: "أطلب منك حفاظًا على صورتك الحلوة في عينك، أنا فاض بيّ الكيل منك ومن ظلمك لي واستمراريتك في إيذائي".

وأضاف حبيب: "في كل حفل بتقولي عني كلام، وكذلك في الغرف المغلقة، وأرجوكِ.. أعتبر كل كلامك غضب، وكلام بتفرجي به عما تشعرين به، ولكن الموضوع لم يعد تهريج أو هزل، فقد تعرضت للإيذاء وكذلك، كل من حولي".

وتابع: "أتمنى أن يصبح ما بيننا مرحلة تجاوزها الزمن، وكل واحد فينا يروح لحاله، وهقول كل حاجة يا شيرين حصلت بيننا بالأدلة، وأنا مش بهددك.. أنا عاوز المرحلة دي تعدي، وأرجوكِ إكراما للعشرة وكل حاجة حلوة اطلعي قولي الحقيقة".

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