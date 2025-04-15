محاسبة في دعوى طلاق: بيدعي الفقر واكتشفت بامتلاكه شاليه

رفعت محاسبة بإحدى الشركات الخاصة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، ضد زوجها، واصفة أن العيش مع زوجها جهنم والانفصال عنه جنه وحرية.

وقالت الزوجة في دعواها، إنها منذ زوجها منذ عام وهي تتحمل كل نفقات حياتها وتوفير كافة متطلباتها، لمنع المشاحنات مع زوجها الذي كان دائم الشجار معها عندما كانت تطلب شراء اي متطلبات لها بحجة ضيق الحالة المادية.

وأضافت أنها فوجئت عن طريق الصدفة بقيام زوجها بشراء شاليه يقضي فيه سهراته مع أصدقائه دون علمها، وعندما واجهته بما علمت به قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح محدثا لها عدة إصابات، وعندما طلبت الطلاق قام بمساومتها علي التنازل عن قائمة منقولاتها التي تقدر بنصف مليون جنيه.

واشارت إلى أنها لجأت إلى القضاء ورفع دعوى طلاق للضرر لإنهاء هذه الزيجة.

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