وفد من أعضاء الاتحاد الجغرافي الدولي والجمعية الجغرافية المصرية يزور الإسماعيلية (صور)

قام وفد من أعضاء الاتحاد الجغرافي الدولي والجمعية الجغرافية المصرية بزيارة سياحية لمحافظة الإسماعيلية.

منزل ديليسبس الأثرى

حيث قام الوفد بزيارة فندق مكسيم ديليسبس الأثرى في الإسماعيلية، والذي بني على الطراز المعماري الفرنسي الأنيق، وأعيد ترميمه بعناية فائقة في عام ٢٠٢٢.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

زيارة نادي الشاطئ بقناة السويس

ثم توجه أعضاء الوفد إلى النادي العام لهيئة قناة السويس "نادي الدنفاه" لقضاء وقت مميز على ضفاف شاطئ القناة.



تقديم عدد من الفقرات الفنية

واختتمت الجولة بزيارة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

وأوضحت أمل رجب مديرة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أنه تم تقديم عدد من الفقرات الفنية المميزة منها فقرة لأغاني السمسمية وفقرة أخرى لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية هذا إلى جانب عدد من الفقرات الغنائية.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

وأشاد أعضاء الوفد بمحافظة الإسماعيلية وما لمسوه من حفاوة استقبال أهلها معبرين عن تمنياتهم بزيارة المحافظة مرة أخرى والتعرف على المعالم السياحية والبيئية.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

ومن الجدير ذكره، أنه انطلقت فعاليات المؤتمر الجغرافي الأول يوم السبت الماضي، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم ١٩ أبريل الجاري بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الجغرافية والأجنبية ممثلون لـ ٤٠ دولة، وتأتي أهمية استضافة مصر للمرة الثانية لهذا المؤتمر نظرًا لمرور ١٠٠ عام على استضافة أولى دوراته.





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