الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة العاجزة، «فيتو» تكشف في عددها الجديد عن موجة غلاء صادمة

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

 تكشف فيتو فى عددها الجديد عن موجة غلاء صادمة بعد فرمان زيادة أسعار الوقود. 

اقرأ أيضا:


عصام كامل يكتب: ماذا يجري في مطروح. 


إبراهيم نافع من العالم الآخر: لا صحافة دون حرية وهذه رسالته إلى مجلس نقابة الصحفيين. 


بند الـ 8 سنوات يطارد رؤساء الأندية والاتحادات. 


مفاوضات تحت تهديد السلاح.. ترامب يضع إيران أمام اختيار الحرب أو السلام. 


الخونة.. 43 عاما على قتلة السادات. 


المزة المعيلة.. نخاسة فى الفضاء الإليكتروني بحثا عن الملايين. 

 
وظائف جديدة بالأزهر الشريف والأوقاف والتعليم والري.. اعرف التفاصيل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو زيادة اسعار الوقود غلاء مطروح عصام كامل بوابة فيتو جريدة فيتو

مواد متعلقة

فيتو تكشف في عددها الجديد، الرسوم الجمركية الأمريكية تثيرغضب العالم

فيتو تكشف في عددها الجديد: أسرار جديدة بخطة مصر لإعادة إعمار غزة

فيتو تكشف في عددها الجديد: رسائل القمة الطارئة لترامب وإسرائيل.. التهجير خط أحمر

فيتو تكشف في عددها الجديد، القصة الكاملة للمؤامرة الأمريكية لتهجير سكان غزة
ads

الأكثر قراءة

هل تستمر شهادات الـ27%؟ رد حاسم من رئيس اتحاد بنوك مصر (فيديو)

الزمالك يحسم الجدل بشأن مفاوضات زيزو ويطالبه بالعودة الفورية للتدريبات

التحقيق في فيديو صادم، سيارة تدهس أمين شرطة بالمرور

رئيس البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن حجم الأموال الساخنة خروجا ودخولا (فيديو)

محمود الخطيب يشهد على عقد قران ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال (فيديو وصور)

أشرف زكي مهاجما الحكومة بسبب لجنة الدراما: "بيهمشونا وبيلغوا دورنا "

هل نشهد قفزات في سعر الدولار؟ رئيس اتحاد بنوك مصر يجيب (فيديو)

بعد أزمته الأخيرة، ناصر ماهر يطلب زيادة راتبه في الزمالك

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام السنن الرواتب في المذاهب الأربعة والحكمة منها

عالم أزهري: انتقال اللاعبين ليس خيانة والتشجيع الكروي الأعمى فتنة آخر الزمان

من الأشهر الحرم، تعرف على فضل شهر ذي القعدة ومعناه

المزيد
الجريدة الرسمية