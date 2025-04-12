وزير خارجية إيران: نسعى لاتفاق عادل مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع بدء المحادثات بين طهران وواشنطن، في العاصمة العمانية مسقط، اليوم السبت، أن هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي بشأن المزيد من المفاوضات إذا خاضت أمريكا المحادثات على أساس التكافؤ.

وأضاف عراقجي في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي: "إذا كان الطرف المقابل قد دخل في المفاوضات من موقع التكافؤ، فهناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يمكن أن يفضي إلى مسار تفاوضي".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي نقل خلال لقائه نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، موقف طهران ليتم نقله لاحقًا إلى الوفد الأمريكي.

وجاء في بيان للوزارة في قناتها على "تليجرام": "تماشيًا مع المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، نقل وزير الخارجية إلى وزير الخارجية العماني التوجهات والمواقف الرئيسية لإيران، لنقلها لاحقًا إلى الجانب الآخر".

ضغوط كبيرة

وبدأت الولايات المتحدة وإيران، وسط ضغوط كبيرة، محادثات بشأن برنامج طهران النووي، مع تهديد دونالد ترامب بعمل عسكري في حال الفشل بالتوصل إلى صفقة جديدة.

وستكون هذه المحادثات الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ انسحب الرئيس الأميركي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في العام 2018 خلال ولايته الأولى.

ويرتقب أن يقود مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاجتماعات خلف أبواب مغلقة في مسقط.

فيما ذكر التلفزيون الإيراني العام أن الوفد الإيراني وصل صباح السبت إلى مسقط، مشيرا إلى أن عراقجي التقى مسؤولين عمانيين.

وأعلن ترامب عن المحادثات بشكل مفاجئ قبل أيام قليلة خلال حديث أمام صحفيين في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تهديدات أمريكية متكررة

تأتي المحادثات بين الجانبين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية منذ عقود، عقب تهديدات متكررة بشن عمل عسكري من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

يذكر أنه بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والقوى العظمى، تراجعت إيران عن التزاماتها تدريجيا.

تخصيب اليورانيوم

ومطلع ديسمبر الماضي، أعلنت طهران أنها بدأت تغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو "ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60%"، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في حين قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير أن إيران تمتلك 274,8 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، معربة عن "قلق عميق".

وببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى 60%، تقترب إيران من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.

من جانبها، تسعى واشنطن لإبرام اتفاق جديد قبل أن تنتهي صلاحية آلية العودة التلقائية للعقوبات التي كانت جزءا من الاتفاق السابق، في أكتوبر المقبل.

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