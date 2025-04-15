مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025، يخوض فريق برشلونة الإسباني مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء، عندما يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند أمام برشلونة

تذاع مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

وتقدم “فيتو” بث مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025.

وفاز برشلونة في مواجهة الذهاب على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مونتجويك الأولمبي".

ويلتقي المتأهل من برشلونة وبوروسيا دورتموند مع المتأهل من صدام بايرن ميونخ وإنتر ميلان، وذلك في مرحلة نصف نهائي البطولة.

فيما أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل مواجهة بوروسيا دورتموند، التي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتين.

خط الوسط: جافي، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الوسط الهجومي: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينها.

فيما يتواجد على دكة بدلاء برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا كلا من إينياكي بينيا، انسو فاتي، بيدري، إينيجو مارتينيز، فيران توريس، بابلو توري، كريستينسن، باو فيكتور، داني أولمو، إريك جارسيا، كوشين، هيكتور فورت.

كان برشلونة فاز بوروسيا دورتموند أمام في مباراة الذهاب على ملعب "مونتجويك" بأربعة أهداف دون رد.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وبوروسيا دورتموند مع المتأهل من بايرن ميونخ وإنتر ميلان، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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