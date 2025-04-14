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رياضة

فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا

فريق برشلونة
فريق برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة الفريق لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني المقرر لها غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة برشلونة 

مهمة دورتموند صعبة للغاية بعد خسارته في مباراة الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 4-0.

ويلتقي الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة مع الفائز من مباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان بالدور نصف النهائي من دوري الأبطال الموسم الجاري.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

وتنطلق صافرة مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند أمام برشلونة

تبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة عبر إحدى قنوات beIN Sports.

وواصل برشلونة عروضه القوية في جميع البطولات، حيث حقق فوزًا كبيرًا (4-0) على ضيفه بوروسيا دورتموند،  في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يخسر الفريق الكتالوني في أي من مبارياته الـ23، التي خاضها خلال عام 2025 حتى الآن، في مختلف المسابقات (19 فوزًا و4 تعادلات).

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