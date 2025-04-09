برشلونة يكتسح بوروسيا دورتموند برباعية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، اكتسح فريق برشلونة الإسباني نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتجويك الأولمبي" ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سيطر برشلونة على مجريات الأمور مبكرا من خلال تمريرات متتالية بين أقدام لاعبيه في منتصف الملعب، وكانت أولى الفرص في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة من لامين يامال من يمين منطقة الجزاء أبعدها حارس دورتموند جريجور كوبل بشكل رائع.

وفي الدقيقة السابعة، أهدر برشلونة فرصة أخرى، بعد كرة عرضية من رافينيا من جهة اليسار قابلها ليفاندوفسكي بتسديدة قوية من داخل الجزاء أبعدها كوبل حارس دورتموند من أعلى يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 24، أحرز برشلونة هدفه الأول بعد عرضية من جهة اليسار وصلت إلى كوبارسي يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير برأسية أكملها رافينيا بتسديدة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 36، أهدر بوروسيا دورتموند فرصة التعادل بعد انفراد تام بالمرمى من سيهرو جيراسي لاعب دورتموند ولكنه فشل في تسديد الكرة فوصلت سهلة لحارس برشلونة تشيزني، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تألق برشلونة وأحرز الهدف الثاني مبكرا في الدقيقة 48 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، من رأسية على خط المرمى، بعدما مهد له رافينيا الكرة برأسه عقب عرضية دقيقة من لامين يامال.

وفي الدقيقة 63، أطلق فيرمين لوبيز لاعب برشلونة تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت لركلة مرمى.

وفي الدقيقة 65، أحرز ليفاندوفسكي هدف برشلونة الثالث بعد عرضية أرضية من فيرمن لوبيز من جهة اليمين قابلها روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 77، أكمل لامين يامال رباعية برشلونة بعد هجمة مرتدة مررها رافينيا من جهة اليسار قابلها لامين يامال بتسديدة بوجه القدم اليمنى سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 89، أحرز بوروسيا دورتموند هدفا إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل، لينتهي اللقاء بفوز كبير لفريق برشلونة برباعية نظيفة.

تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.

وتأهل برشلونة إلى دور الـ8 بعد فوزه على بنفيكا، في حين تأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور ذاته بالفوز على ليل.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وبوروسيا دورتموند مع المتأهل من صدام بايرن ميونخ وإنتر ميلان، وذلك في مرحلة نصف نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.

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