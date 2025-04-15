ريال مدريد يطارد برشلونة، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 31
ترتيب الدوري الإسباني، واصل برشلونة تصدر جدول الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة بعد مرور الجولة الـ 31.
ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 31
1- برشلونة 70 نقطة
2- ريال مدريد 66 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة
4- أتلتيك بيلباو 57 نقطة
5- فياريال 51 نقطة
6- ريال بيتيس 48 نقطة
7- سيلتا فيجو 43 نقطة
8- ريال مايوركا 43 نقطة
9- ريال سوسييداد 41 نقطة
10- رايو فاليكانو 40 نقطة
11- خيتافي 39 نقطة
12- أوساسونا 38 نقطة
13- فالنسيا 37 نقطة
14- إشبيلية 36 نقطة
15- إسبانيول 35 نقطة
16- جيرونا 34 نقطة
17- ديبورتيفو ألافيس 30 نقطة
18- لاس بالماس 29 نقطة
19- ليجانيس 28 نقطة
20- بلد الوليد 16 نقطة
جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني
نتائج الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني
فالنسيا 1-0 إشبيلية
ريال سوسيداد 0-2 ريال مايوركا
خيتافي 1-3 لاس بالماس
سلتا فيجو 0-2 إسبانيول
ليجانيس 0-1 برشلونة
أوساسونا 2-1 جيرونا
ألافيس 0-1 ريال مدريد
ريال بيتيس 1-2 فياريال
أتلتيك بيلباو 3-1 رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد 4-2 بلد الوليد
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