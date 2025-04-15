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رياضة

ريال مدريد يطارد برشلونة، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 31

ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 31

 ترتيب الدوري الإسباني،  واصل برشلونة تصدر جدول الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة بعد مرور الجولة الـ 31.

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 31 

1- برشلونة 70 نقطة
2- ريال مدريد 66 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 63 نقطة
4- أتلتيك بيلباو 57 نقطة
5- فياريال 51 نقطة
6- ريال بيتيس 48 نقطة
7- سيلتا فيجو 43 نقطة
8- ريال مايوركا 43 نقطة
9- ريال سوسييداد 41 نقطة
10- رايو فاليكانو 40 نقطة
11- خيتافي 39 نقطة
12- أوساسونا 38 نقطة
13- فالنسيا 37 نقطة
14- إشبيلية 36 نقطة
15- إسبانيول 35 نقطة
16- جيرونا 34 نقطة
17- ديبورتيفو ألافيس 30 نقطة
18- لاس بالماس 29 نقطة
19- ليجانيس 28 نقطة
20- بلد الوليد 16 نقطة
 

جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني 

نتائج الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني 

فالنسيا 1-0 إشبيلية 

ريال سوسيداد 0-2 ريال مايوركا 

خيتافي 1-3 لاس بالماس

سلتا فيجو 0-2 إسبانيول 

ليجانيس 0-1 برشلونة 

أوساسونا 2-1 جيرونا 

ألافيس 0-1 ريال مدريد 

ريال بيتيس 1-2 فياريال 

أتلتيك بيلباو 3-1 رايو فاليكانو   

أتلتيكو مدريد 4-2 بلد الوليد 

 

 

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