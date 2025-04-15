تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستضيف بوروسيا دورتموند نظيره برشلونة مساء اليوم الثلاثاء في مهمة صعبة على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل الفريق الألماني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمي: كوبيل

خط الدفاع: بن سبعيني، أنتون، جان، رايرسون



خط الوسط: جيتنز، براندت، نميشا، تشوكويميكا



خط الهجوم: أديمي، جيراسي

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة

تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند أمام برشلونة

تذاع مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

كان برشلونة فاز بوروسيا دورتموند أمام في مباراة الذهاب على ملعب "مونتجويك" بأربعة أهداف دون رد.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وبوروسيا دورتموند مع المتأهل من بايرن ميونخ وإنتر ميلان، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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