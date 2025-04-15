الزمالك على صفيح ساخن، مطالب بالمصداقية في تناول أخبار النادي.. ميدو ينفي رحيل بيسيرو ولجنة التخطيط تتخذ قرارا بشأن مصير الجزيري

يعيش نادي الزمالك، عددا من الأزمات خلال الأيام الماضية، يأتي أبرزها الأنباء المنتشرة حول رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

كما أن العديد من التقارير بدأت في الحديث عن ملف الراحلين في نادي الزمالك بالميركاتو الصيفي المقبل.

ليصدر أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بيانا رسميا للرد على بعض الشائعات التي ضربت النادي خلال الساعات الماضية.

متحدث الزمالك: نطالب بالمصداقية في تناول أخبار النادي وسنتصدى للأكاذيب

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عدم صحة ما تم ذكره أمس بإحدى القنوات الفضائية عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن المهنية تفرض على العاملين في المجال الإعلامي التحلي بالدقة والمصداقية.

أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

وقال أحمد سالم في تصريح للمركز الإعلامي بنادي الزمالك: "نمر بفترة هي الأصعب في الموسم الكروي الحالي، بعد وصول المنافسة على قمة الدوري إلى ذروتها، وإدارة النادي حريصة على توفير الأجواء المناسبة لفريق الكرة، ومن ثم لا مجال على الإطلاق للحديث الآن عن صفقات الموسم القادم".



وأضاف سالم: ما يتردد عن تعاقد الزمالك مع لاعبين جدد أو رحيل وإعارة بعض اللاعبين بالفريق عار تمامًا من الصحة، ونعلم جيدًا رغبة البعض في التأثير على مسيرة الفريق لتحقيق أهداف مغرضة نعلمها جيدًا، ولكننا قادرون على التصدي لأي أكاذيب، ولاعبونا على درجة عالية من الوعي ويدركون جيدًا نتيجة خبرات سابقة ما المقصود من تناول أخبار الزمالك بدون حيادية".

واختتم المتحدث الرسمي قائلًا: نحترم حرية الرأي والتعبير ونقدر قيمة وأهمية الإعلام، ولكننا أيضًا نطالب بتحري الدقة والتعامل بمهنية ومصداقية، ونؤكد أن الأخبار التي يتم نشرها عبر المنصات الرسمية للزمالك هي المعبرة فقط عن الموقف الرسمي بالنادي، وسنقوم بالرد المناسب لردع ومحاسبة كل من يتعمد إثارة البلبلة حول النادي عامة.

ميدو ينفي رحيل بيسيرو عن الزمالك

نفى أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن رحيل المدير الفني للفريق، جوزيه بيسيرو، ومغادرة عدد من اللاعبين الأساسيين في الفترة المقبلة.

وأكد ميدو، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، أن كل ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد "اسكريبت" تم توزيعه على بعض الإعلاميين من يوم أمس وحتى اليوم، ولا أساس له من الصحة.

وقال ميدو: “ما يُقال عن أن بيسيرو سيرحل عن الزمالك، وأن هناك لاعبين سيغادرون وآخرين سينضمون، غير صحيح على الإطلاق. لا يوجد أي قرار أو نية بهذا الشأن داخل النادي في الوقت الحالي.”

وأضاف: “الزمالك لا يزال أمامه 6 مباريات في الدوري الممتاز، وإذا نجح الفريق في الفوز بها، فسيكون من الوارد جدًا أن يتوج باللقب، أو على الأقل يضمن التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا، وهو هدف نسعى لتحقيقه بكل قوة.”

وأشار ميدو إلى أن إدارة الزمالك تضع ثقة كاملة في المدير الفني بيسيرو، وأنه مستمر في قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، مؤكدًا أن التركيز الآن ينصب على تحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى من مباريات.

وأكمل ميدو حديثه قائلًا: “بيسيرو مدرب كبير ويعمل في ظروف صعبة، لكنه يقوم بعمله بكل جدية واحترافية.

نطالب الجميع بدعم الفريق وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار داخل النادي.”

لجنة تخطيط الزمالك توصي برحيل سيف الجزيري

أوصت لجنة التخطيط في الزمالك برحيل سيف الدين الجزيري عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الصيف المقبل.

وقال مصدر في الزمالك إن لجنة التخطيط تريد رحيل سيف الجزيري عن طريق البيع النهائي أو الإعارة خلال الصيف المقبل للاستفادة ماديا.

وواصل: الزمالك يستفيد بالمقابل المادي من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في الصيف المقبل.

وأضاف: هناك حالة من عدم الاقتناع بمستوى سيف الدين الجزيري كمهاجم أجنبي وترى لجنة التخطيط أن الفريق يحتاج لمهاجم أقوى.

سيف الجزيري، فيتو

لجنة التخطيط بالزمالك تسعى لضم جناح أجنبي

فيما تسعى لجنة التخطيط بنادي الزمالك حاليًا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفق من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة إعادة بناء الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأكد مصدر داخل النادي أن اللجنة تركز في الوقت الحالي على التعاقد مع جناح أجنبي يُجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والأيمن، لتوفير خيارات هجومية متعددة للجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو.

بسبب شيكابالا، طارق حامد على أعتاب العودة إلى الزمالك في صفقة انتقال حر

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ضم طارق حامد لاعب ضمك، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

طارق حامد لاعب ضمك يقترب من الزمالك

وينتهي عقد طارق حامد مع فريقه ضمك السعودي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يصل اللاعب مع النادي لاتفاق لتجديد عقده.

وشارك طارق حامد في 3 مباريات فقط هذا الموسم مع ضمك، كانت في الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي، وغاب بعد ذلك بسبب الإصابة في الركبة، قبل أن يعود ويشارك في 11 دقيقة في مباراة الوحدة بالجولة 27.

وقال مصدر في الزمالك أن هناك اقتراحا بعودة طارق حامد لصفوف الزمالك رغم تقدمه في العمر وتعرضه لإصابة طويلة، بسبب الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.

وواصل: طارق حامد سيكون قائدا للزمالك في ظل قرار شيكابالا بالاعتزال نهاية الموسم، ولذلك عودته للفريق مهمة ليس فقط من الناحية الفنية.

وأشار: الزمالك يتواصل مع اللاعب خلال الأيام المقبلة من أجل حسم ملف انضمامه للفريق.

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