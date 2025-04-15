محمد صبحي يعود لحراسة مرمى الزمالك في مباراة سموحة بكأس عاصمة مصر

يعود محمد صبحي لحراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مباراة سموحة المقبلة في كأس عاصمة مصر.

ويخوض محمد صبحي مباريات كأس عاصمة مصر وكأس مصر، فيما يشارك محمد عواد في مباريات الدوري وسابقا الكونفدرالية قبل توديعها بقرار من البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

بيسيرو قبل مواجهة سموحة: سنقاتل على الصعود في كأس عاصمة مصر

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه سيقاتل على أي نسبة موجودة لحسم المركز الثاني في مجموعته بكأس عاصمة مصر للتأهل لدور الثمانية للبطولة.

جوزيه بيسيرو في المؤتمر الصحفي

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الاثنين للحديث عن لقاء سموحة المقبل في كأس عاصمة مصر:" علينا أن نحارب للفوز والتمسك بفرصة التأهل، وأتمنى أن تخرج مباراة مودرن سبورت والجونة بالتعادل، وأن يحقق الزمالك الفوز في لقاء سموحة".

وواصل:" هناك احتمالية للاستعانة بعدد من الأساسيين خلال اللقاء المقبل وليس جميعهم، خاصة وأن الفريق خاض مباراة بالأمس أمام حرس الحدود، وسيتم تقييم حالة اللاعبين في المران لتحديد من يستطيع خوض مباراة سموحة، وسنختار أفضل تشكيل لتحقيق الفوز، وسنحارب حتى آخر لحظة في ظل وجود أمل للفريق حتى إذا كان الأمل 1% فقط".

وأضاف بيسيرو:" أثق في المجموعة المتواجدة بالفريق وليس من السهل أن تدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين معًا بسبب عامل الانسجام، وسأختار أنسب 11 لاعبًا للمباراة المقبلة وهناك بعض الأمور أريد تقييمها من خلال مران اليوم، وسيكون من الصعب أن أبدأ بنفس تشكيل مباراة حرس الحدود بسبب عدم جاهزية اللاعبين بنسبة 100% للقاء سموحة".

وواصل المدير الفني:" قمنا بتغيير تفاصيل في طريقة اللعب أمام حرس الحدود بسبب النقص العددي في مركز الجناح الأيمن، ونحتاج لاختيار طريقة مناسبة وفقًا للاعبين المتاحين، ومن الوارد أن نلعب بثنائي هجومي مثل لقاء الأمس، ومن المهم ألا نستقبل أهداف في لقاء سموحة".

وعلق بيسيرو على ضيق الوقت بين المباراتين قائلًا:" علينا التمسك بالأمل، وأثق في جميع اللاعبين، كما أن أي لاعب يرتدي قميص الزمالك عليه أن يقاتل لتحقيق الفوز".

وفيما يخص رحيل أحمد سامي مدرب سموحة قبل لقاء الأربعاء قال:" إنه عندما يتم تغيير المدربين، فالمدرب الجديد يسعى لخلق دوافع لدى اللاعبين ويحدث في كل فرق العالم، وأحيانًا تكون الدوافع إيجابية وأحيانًا تكون سلبية، والأهم بالنسبة لي أن نرى ما نحتاج لتنفيذه في الملعب".

وفيما يخص فترة التوقف عقب لقاء سموحة حتى الأول من مايو قال بيسيرو:" أدرس الأمر مع الجهاز المعاون وسيكون هناك راحة للاعبين لعدة أيام ولكن نحتاج وقتًا للعمل ولم أتوقع عندما توليت المسؤولية أن نخوض مباراة كل 4 أيام، وأحتاج وقتًا لتطوير طريقة اللعب، ولم نصل لإتقان طرق اللعب بنسبة 60%، وتطوير الجانب الدفاعي يكون أسهل ونحتاج لفترة أطول لتطوير الشق الهجومي لأنه يحتاج لتدريبات أكثر وضغط المباريات لا يمنحنا فرصة لوضع حمل تدريبي أكبر، وعلى الأقل لابد من خوض 10 حصص تدريبية كي يتقن اللاعبون طريقة اللعب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.