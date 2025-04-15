متحدث الزمالك: نطالب بالمصداقية في تناول أخبار النادي وسنتصدى للأكاذيب

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عدم صحة ما تم ذكره أمس بإحدى القنوات الفضائية عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن المهنية تفرض على العاملين في المجال الإعلامي التحلي بالدقة والمصداقية.

أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

وقال أحمد سالم في تصريح للمركز الإعلامي بنادي الزمالك: "نمر بفترة هي الأصعب في الموسم الكروي الحالي، بعد وصول المنافسة على قمة الدوري إلى ذروتها، وإدارة النادي حريصة على توفير الأجواء المناسبة لفريق الكرة، ومن ثم لا مجال على الإطلاق للحديث الآن عن صفقات الموسم القادم".



وأضاف سالم: ما يتردد عن تعاقد الزمالك مع لاعبين جدد أو رحيل وإعارة بعض اللاعبين بالفريق عار تمامًا من الصحة، ونعلم جيدًا رغبة البعض في التأثير على مسيرة الفريق لتحقيق أهداف مغرضة نعلمها جيدًا، ولكننا قادرون على التصدي لأي أكاذيب، ولاعبونا على درجة عالية من الوعي ويدركون جيدًا نتيجة خبرات سابقة ما المقصود من تناول أخبار الزمالك بدون حيادية".

واختتم المتحدث الرسمي قائلًا: نحترم حرية الرأي والتعبير ونقدر قيمة وأهمية الإعلام، ولكننا أيضًا نطالب بتحري الدقة والتعامل بمهنية ومصداقية، ونؤكد أن الأخبار التي يتم نشرها عبر المنصات الرسمية للزمالك هي المعبرة فقط عن الموقف الرسمي بالنادي، وسنقوم بالرد المناسب لردع ومحاسبة كل من يتعمد إثارة البلبلة حول النادي عامة.

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