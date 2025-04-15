الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

متحدث الزمالك: نطالب بالمصداقية في تناول أخبار النادي وسنتصدى للأكاذيب

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عدم صحة ما تم ذكره أمس بإحدى القنوات الفضائية عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن المهنية تفرض على العاملين في المجال الإعلامي التحلي بالدقة والمصداقية.

أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك 

وقال أحمد سالم في تصريح للمركز الإعلامي بنادي الزمالك: "نمر بفترة هي الأصعب في الموسم الكروي الحالي، بعد وصول المنافسة على قمة الدوري إلى ذروتها، وإدارة النادي حريصة على توفير الأجواء المناسبة لفريق الكرة، ومن ثم لا مجال على الإطلاق للحديث الآن عن صفقات الموسم القادم".
 

وأضاف سالم: ما يتردد عن تعاقد الزمالك مع لاعبين جدد أو رحيل وإعارة  بعض اللاعبين بالفريق عار تمامًا من الصحة، ونعلم جيدًا رغبة البعض في التأثير على مسيرة الفريق لتحقيق أهداف مغرضة نعلمها جيدًا، ولكننا قادرون على التصدي لأي أكاذيب، ولاعبونا على درجة عالية من الوعي ويدركون جيدًا نتيجة خبرات سابقة ما المقصود من تناول أخبار الزمالك بدون حيادية".

واختتم المتحدث الرسمي قائلًا: نحترم حرية الرأي والتعبير ونقدر قيمة وأهمية الإعلام، ولكننا أيضًا نطالب بتحري الدقة والتعامل بمهنية ومصداقية، ونؤكد أن الأخبار التي يتم نشرها عبر المنصات الرسمية للزمالك هي المعبرة فقط عن الموقف الرسمي بالنادي، وسنقوم بالرد المناسب لردع ومحاسبة كل من يتعمد إثارة البلبلة حول النادي عامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك احمد سالم إبراهيم فايق

مواد متعلقة

محمد صبحي يعود لحراسة مرمى الزمالك في مباراة سموحة بكأس عاصمة مصر

لجنة تخطيط الزمالك توصي برحيل سيف الجزيري

الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي يعرض فيلما تسجيليا لمحمد صلاح من نجريج (فيديو)

بعد أزمته الأخيرة، ناصر ماهر يطلب زيادة راتبه في الزمالك

بيسيرو قبل مواجهة سموحة: سنقاتل على الصعود في كأس عاصمة مصر

في صفقة انتقال حر، الزمالك يكثف مفاوضاته لضم محمد شريف

تدريبات بدنية خاصة لـ عبد الله السعيد وشلبي في مران الزمالك

بيسيرو يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر قبل مواجهة سموحة بكأس العاصمة
ads

الأكثر قراءة

بلومبرج: الذهب يتجه نحو 4000 دولار وسط انهيار محتمل للأصول الخطرة

مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال.. والحد الأقصى 500 جنيه لباقي الخدمات

حماس لن تسلم سلاحها، توفيق عكاشة يكشف المخطط الأمريكي لضرب مناطق بالشرق الأوسط

قبل مواجهة الأهلي وصن داونز، إمام عاشور يحتفل بمولوده الجديد فهد (صور)

محمد رمضان يضع عبد الحليم حافظ في مأزق وأسرة العندليب تتقدم ببلاغ

خبيرة مصرفية تكشف نسبة الخفض المتوقعة في أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي

تغريم إمام عاشور، رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية بالدوري

صواريخ جراد لقصف هدف حساس، مقطع فيديو يعرض خطة المخابرات الأردنية قبل الكارثة

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كيلو الأحمر يسجل 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. العز بن عبد السلام، سلطان العلماء وبائع السلاطين

تفسير رؤية موت الخال في المنام وعلاقتها بفقدان صديق قريبا

معنى الاستطاعة في الحج وهل تقتصر على الأمور المادية فقط؟، أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية