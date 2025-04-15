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رياضة

لجنة تخطيط الزمالك توصي برحيل سيف الجزيري

سيف الجزيري، فيتو
سيف الجزيري، فيتو

أوصت لجنة التخطيط في الزمالك برحيل سيف الدين الجزيري عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الصيف المقبل.

وقال مصدر في الزمالك إن لجنة التخطيط تريد رحيل سيف الجزيري عن طريق البيع النهائي أو الإعارة خلال الصيف المقبل للاستفادة ماديا.

وواصل: الزمالك يستفيد بالمقابل المادي من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في الصيف المقبل.

وأضاف: هناك حالة من عدم الاقتناع بمستوى سيف الدين الجزيري كمهاجم أجنبي وترى لجنة التخطيط أن الفريق يحتاج لمهاجم  أقوى.

سيف الجزيري 
سيف الجزيري 

لجنة التخطيط بالزمالك تسعى لضم جناح أجنبي

فيما تسعى لجنة التخطيط بنادي الزمالك حاليًا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفق من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة إعادة بناء الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأكد مصدر داخل النادي أن اللجنة تركز في الوقت الحالي على التعاقد مع جناح أجنبي يُجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والأيمن، لتوفير خيارات هجومية متعددة للجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو.

سد الثغرات الفنية ورفع جودة التشكيلة الأساسية والبدلاء

ويأتي هذا التحرك في ظل رغبة الإدارة في سد الثغرات الفنية التي عانى منها الفريق خلال الموسم الحالي، ورفع جودة التشكيلة الأساسية والبدلاء.

ومن المنتظر أن تُكثف اللجنة جهودها خلال الأيام المقبلة لحسم الصفقات مبكرًا، خاصة مع وجود متابعة لعدد من اللاعبين من الدوريات الأفريقية والعربية.

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