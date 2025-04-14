تدريبات بدنية خاصة لـ عبد الله السعيد وشلبي في مران الزمالك

خاض عبد الله السعيد ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانيزيوم على هامش تدريبات الفريق التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة بكأس عاصمة مصر.

تدريبات بدنية خاصة لعبد الله السعيد وشلبي في مران الزمالك

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو تعليمات للثنائي بخوض تدريبات بدنية واستشفائية في صالة الجيمانيزيوم بعد مباراة حرس الحدود التي أقيمت أمس الأحد في مسابقة الدوري.

وأدى باقي اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية خلال مران اليوم على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة سموحة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

تفاصيل جلسة بيسيرو مع الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في كأس عاصمة مصر.

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد في مسابقة الدوري، وطالبهم بضرورة مواصلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

وطالب المدير الفني من لاعبي الزمالك ضرورة التركيز في مباراة سموحة المقبلة ببطولة كأس عاصمة مصر، وتحقيق الفوز للتمسك بفرصة التأهل لدور الثمانية والاستمرار في المنافسة على اللقب.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، وذلك دون الحصول على راحة، عقب الفوز الذي حققه الفريق على حرس الحدود بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك بكل قوة وتركيز لمواجهة سموحة، في اللقاء المرتقب المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بالشكل الأمثل، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على لقب البطولة.

وكان الزمالك قد رفع رصيده إلى 38 نقطة بعد الفوز على حرس الحدود، ليواصل الفريق الأبيض عروضه القوية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين إلى جانب عناصر الخبرة.

ويأمل الفريق في إنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، سواء في الدوري أو البطولات المحلية الأخرى.

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