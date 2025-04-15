المواطنة وترسيخ الولاء والانتماء، ندوة لمركز النيل للإعلام بجامعة الفيوم

عقد مركز النيل للإعلام بالفيوم، ندوة اليوم الثلاثاء بعنوان "المواطنة وترسيخ قيم الولاء والانتماء" شارك فيها كلية التربية بجامعة الفيوم، ضمن الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى لتعزيز الحوار مع الشباب لشرح القضايا الوطنية وترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن.

عنوان العصر الصراعات المتلاحقة

وقالت حنان حمدى مدير البرامج بالمركز، إن المرحلة الراهنة تشهد تطورات وصراعات متلاحقة، كما أن الدولة والقيادة السياسية، تسعى لمزيد من المشروعات القومية فى كافة المجالات لدفع عجلة التنمية، ما يتطلب تعزيز الحوار والتواصل مع الشباب للتعريف بمنجزات الوطن وترسيخ روح الانتماء وتعزيز التماسك المجتمعي.

أنشطة حملة تعزيز الولاء والانتماء

فيما قال محمد هاشم مدير المركز، أن لقاء طلاب كلية التربية، اخد أنشطة الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، لتعزيز الحوار والتواصل مع الشباب لدعم القيم الوطنية وترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن، والتعريف بالإنجازات القومية، والعمل على تشجيع المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي المتواصل، الذي يؤدي إلى مزيد من التماسك الوطني، وهو أمر ضروري فى الفترة الراهنة.

مفهوم المواطنة والولاء والانتماء

وقالت الدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية بالفيوم، ان بناء الوعى لدى الشباب لمواجهة التحديات وتعزيز التماسك الوطنى مطلب ضروري في المرحلة الراهنة، وتلعب الجامعة دورا توعويا هانا بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والثقافية لبناء جيل واعي محبا لوطنه.

وعرفت المواطنة بأنها ارتباط الفرد بالمكان الذي ولد فيه فهو وطنه، ويتعلق الفرد بالبلد وينتمي له ولتراثه وثقافته ولغته وعاداته، فالمواطنة علاقة ارتباط بين الفرد والدولة، وتتحدد هذه العلاقة من خلال القانون المطبق في الدولة حسب نظامها المتبع، والمواطنة بمفهومها الشامل تتعلق بالمبادئ والقيم والعادات والسلوك المتوقع من الافراد والمجتمع بصورة عامة، هي اذا شعور وسلوك، شعور الفرد بانتمائه وولائه الى وطنه وقيادته، والانتماء الوطني وراثي يُولدُ مع الفرد من خلال ارتباطه بوالديه وبالأرض الَّتي وُلد فيها.

وقالت شيماء الجاحد مسئول المتابعة بالمركز، أن الندوة أوصت بضرورة تأهيل الشباب للعمل السياسي من خلال التوسع فى برامج التدريب والتأهيل بكافة المحافظات، وتأهيل الشباب لسوق العمل والعمل على حل مشكلة البطالة، وضرورة الرقابة على بعض المنصات الإعلامية التى تروج للأفكار والمعلومات المغلوطة.

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