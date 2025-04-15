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محافظات

محافظ الفيوم يناقش مع وفد التنمية المحلية تطوير الهيكل التنظيمي للديوان العام

اجتماع ديوان عام
اجتماع ديوان عام محافظة الفيوم، فيتو

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، وممثلي إحدى شركات الاستشارات للتطوير المؤسسي، آليات تحديث الهيكل التنظيمي بديوان عام محافظة الفيوم، والوحدات المحلية بمجالس المدن والقرى التابعة، ضمن برنامج الوزارة لتطوير الهيكل التنظيمي بعدد من محافظات الجمهورية بصعيد مصر، في إطار توجه الدولة إلى اللامركزية لضمان كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

تسهيل إجراءات العمل

وقال محافظ الفيوم: إن تحديث الهيكل التنظيمي، يسهم فى تسهيل إجراءات العمل بين العاملين بديوان عام محافظة الفيوم، ومجالس المدن، والوحدات القروية، في ظل صعود هياكل تنظيمية على حساب هياكل أخرى تبعًا لمتطلبات العصر، بما يسهم في إحكام السيطرة على الخدمات، وتيسير أدائها للمواطنين بشكل واضح وسريع.

رفع كفاءة القيادات والعاملين

فيما قالت ناهد اسكندر نائب مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية: إن تحديث الهياكل التنظيمية بالمؤسسات المستهدفة، يركز على تطوير النظم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية، كأحد المحاور الرئيسية لمشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية.

 

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وأضافت نائب مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، أن زيارة وفد الوزارة للفيوم تشمل لقاء مع رؤساء المراكز المستهدفة "إطسا، ويوسف الصديق"، كنموذج استرشادي، لمناقشة الهيكل التنظيمي المقترح على مستوى المركز، وزيارة عدد من القرى الاسترشادية بالمركزين، كخطوة أولى في سياق تنفيذ الهياكل التنظيمية المطورة للوحدات المحلية القروية، ويعقب ذلك عرض كافة المقترحات على محافظ الفيوم، لإطلاعه على كل الرؤى والمقترحات وما تم مناقشته بشأن تحديث الهياكل التنظيمية في الوحدات المحلية.

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