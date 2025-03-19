"المرأة المصرية.. مستقبل مشرق" ندوة النيل للإعلام بالوادي الجديد

عقد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة بقاعة مجمع الإعلام ضمن محاور قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وبرعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، وذلك في إطار الاحتفال بأعياد المرأة المصرية وتحت عنوان "المرأة المصرية... مستقبل مشرق".

شارك في الندوة جمهور متنوع من المؤسسات والدواوين الحكومية وعضوات المجلس القومي للمرأة والنقابات العمالية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والقيادات الطبيعية والنسائية.

افتتح اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، مؤكدا اهتمام المركز بمواكبة الأحداث وإحياء المناسبات الوطنية والمجتمعية وما لها من بالغ الأثر فى تحقيق التماسك والترابط المجتمعي.

وأوضح أن الهدف من اللقاء هو التأكيد على الدور الوطني والمحوري للمرأة المصرية على مر العصور والذي أثر بالإيجاب على المجتمع المصرى في كافة المجالات.

وفى ذات السياق تحدث فضيلة الدكتور مجدى بدوي رئيس الادارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية موضحا مكانة المرأة في الإسلام مستشهدا بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة في تحقيق العدل واعطاء المرأة حقوقها كاملة ودعمها اجتماعيا واقتصاديا.

كما أكد أهمية دور المرأة في الاسرة والتنشئة السليمة للأبناء على أسس دينية صحيحة وغرس القيم الحميدة والاخلاق النبيلة داخلهم.

وفى نهاية حديثه ذكر أسماء بعض الرموز والقيادات النسائية وادوارهن الوطنية المشرفة.

ومن جانبها تحدثت الدكتورة نجوى واعر وكيل كلية التربية للدراسات العليا بجامعة الوادى الجديد عن المكتسبات المحققة للمرأة خاصة في الآونة الاخيرة وخطط الدولة لتمكينها من خلال المبادرات المتنوعة والدورات التدريبية التى تؤهلها للوظائف والمناصب القيادية بالمؤسسات المختلفة.

وشددت على ضرورة استثمار هذه الفترة الذهبية والاستفادة من تلك المكتسبات من خلال المشاركة الايجابية للمرأة بالمجتمع، وقدمت روشتة مختصرة عن آليات تحقيق النجاح في الحياة والقدرة على التأثير الايجابى وخدمة المجتمع بشتى المجالات.

كما تم تقديم بعض الفقرات الفنية من قبل الطالبات المتميزات بادارة الخدمات التربوية بادارة الخارجة التعليمية وقطاع الازهر و شعراء نادى الأدب متمثلة في قصائد الشعر التى تجسد الدور المحورى للمرأة ومكانة وعظمة الأم.

أعد وأدار اللقاء جريس شنودة الاعلامي بمركز النيل للاعلام تحت إشراف دعاء سعد رزق مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد.

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