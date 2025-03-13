النيل للإعلام بالفيوم يقيم حوارا مع طلاب الجامعة حول "الشباب والقضايا الوطنية"

أقام مركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم، لقاءً حواريا حول " الشباب والقضايا الوطنية" مع طلاب كليتي علوم الرياضة، والسياحة والفنادق بجامعة الفيوم، ضمن الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي لتعزيز الحوار مع الشباب لشرح القضايا الوطنية وترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن.

أهداف تعزيز الحوار الوطني

وقالت حنان حمدى مدير البرامج بمركز النيل، إن المرحلة الراهنة وما تشهده المنطقة والعالم من تطورات وصراعات متلاحقة، يتطلب تعزيز الحوار والتواصل مع الشباب للتعريف بمنجزات الوطن وترسيخ روح الانتماء وتعزيز التماسك المجتمعى، وما تقوم به الدولة والقيادة السياسية من إنجازات ومشروعات قومية فى كافة المجالات لدفع عجلة التنمية.

حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات

فيما قال محمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام، إن اللقاء أحد أنشطة الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز الحوار والتواصل مع الشباب لدعم القيم الوطنية وترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن والتعريف بالإنجازات القومية والعمل على تشجيع المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي المتواصل الذي يؤدي إلى مزيد من التماسك الوطني، وهو أمر ضروري فى الفترة الراهنة.

دور الشباب في التنمية

وأكد الدكتور عرفة صبرى نائب رئيس جامعة الفيوم، أن المجتمع المصرى مجتمع شاب حيث يمثل الشباب نسبة أكثر ٦٠% من عدد السكان هم العنصر الأساسي فى نهضة المجتمع، بما لديهم من قدرة ورغبة فى التغيير "وهم وقود وطاقة المجتمع في التنمية، والتصدى لكافة محاولات التشكيك فى الدولة ومؤسساتها خاصة فى ظل تحديات عالمية وإقليمية تستوجب العمل على التماسك الوطنى.

أهمية الحوار مع الشباب

وأشار إلى أهمية فتح قنوات الحوار مع الشباب على كافة المستويات وخاصة المؤسسات التعليمية وأشاد بدور الجامعة فى إعداد وتأهيل الشباب وبناء الوعى لخلق جيل قادر على بناء المستقبل، وتسهم المؤسسات التعليمية بشكل كبير فى تشكيل وجدان وسلوكيات الأجيال الجديدة.

وقالت شيماء الجاحد مسئول المتابعة بالمركز، أن اللقاء خلص بتوصية موجهة للطلاب بضرورة تأهيل الشباب للعمل السياسى من خلال التوسع فى برامج التدريب والتأهيل بكافة المحافظات، كما تم التوصية بأهمية التوسع فى برامج ريادة الأعمال، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضرورة الرقابة على بعض المنصات الإعلامية التى تروج للأفكار والمعلومات المغلوطة.

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